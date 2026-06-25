España vs Uruguay: Luis de la Fuente le toma la medida al ‘Loco’ Bielsa’

Luis de la Fuente, director técnico de la Selección de España, compartió su admiración por su homólogo de Uruguay, Marcelo Bielsa, a quien ya tiene estudiado para el duelo del viernes por la noche en el Estadio Guadalajara.

“Soy gran admirador de él, le he seguido su trayectoria desde el Athletic Club”, señaló entusiasta el seleccionador de los ibéricos. “Es un entrenador que ha sido innovador en muchos aspectos, conviví con él en Madrid. Encantado de que mañana nos enfrentamos”.

De igual manera, Luis de la Fuente no dudó en describir el trabajo del ‘Loco’.

“Marcelo con ese Athletic hizo que todos jugaran bien al futbol en Old Trafford, ahora enfrentamos una exigencia física del rival. Será un buen planteamiento; su mayor virtud es saber del grandísimo rendimiento”.

Sobre la calidad de los encuentros del Mundial 2026, Luis de la Fuente refirió que “estamos viendo casi todos los partidos, me está gustando, hemos visto una enorme rivalidad, vemos a los que un principio tiene favoritismos, les cuesta mucho ganar. A nivel internacional, la diferencia es mínima”.

Cuidadoso de la garra charrúa

Parte del entusiasmo de Luis de la Fuente por cerrar la fase de grupos contra Uruguay, es la mística que rodea al equipo de la garra charrúa.

“Esa garra lo lleva interiorizado el futbolista uruguayo. Son futbolistas en lo técnico y tácticos extraordinarios. El futbol es exigencia, esfuerzo. Nosotros pensamos en ganar, nada más. Estaban las posibilidades, primero o segundo, no pienso en eso, sino solo en seguir adelante. Sólo se juega para parar y ser mejor y así crecer”.

España es una de las favoritas en el Mundial 2026; llega sin bajas al duelo contra Uruguay. Héctor López / Excélsior

Yamal y Oyarzabal, la artillería española

El seleccionador español es consciente del arsenal con el que cuenta para la noche del viernes en el Estadio Guadalajara. Tras el empate con Cabo Verde (sin goles) y la victoria sobre Arabia Saudita (4-0), desmenuzó a los talentos a seguir:

(Lamin Yamal) fuera de todo es un chico de 18 años que está en periodo de madurez, crecimiento, con suerte de un gran talento de los llamado genios del futbol y lo entiende muy bien.

(Mikel Oryazabal) sabe aguantar la presión mediática y todo eso lo lleva a ser un futbolista genial, pero está en crecimiento. Es una persona muy inteligente, uno de los mejores que tenemos en delanteros, juega en casi cualquier posición. Entiende que, desde esa humildad, siendo muy bueno, hay que mantener los pies en el suelo, él siempre tranquilo, sobrio”.

España arribó la noche del miércoles a tierras tapatías. Mientras que su primera práctica la sostuvo en las instalaciones de la Sports Arena de Zapopan.