Uruguay se derrumba: cancelan el vuelo chárter y los jugadores de La Celeste regresan por su cuenta

El Mundial terminó para Uruguay mucho antes de lo que imaginaba y las consecuencias comenzaron a sentirse apenas sonó el silbatazo final. La derrota 1-0 frente a España no solo dejó a La Celeste fuera de la Copa del Mundo 2026; también abrió una crisis deportiva e institucional que ya provocó las primeras decisiones drásticas dentro de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF).

De acuerdo con Ovación, la sección deportiva del diario El País de Uruguay, la AUF decidió cancelar el vuelo chárter que estaba reservado para trasladar a toda la delegación de regreso a Montevideo. En su lugar, cada integrante del plantel organizará su retorno de manera individual en vuelos comerciales.

La determinación refleja el impacto que causó la inesperada eliminación en la fase de grupos. La delegación, integrada por 26 futbolistas, ya no volverá unida como estaba previsto al finalizar el torneo.

La información de medios uruguayos sostiene que algunos jugadores viajarán directamente a los países donde militan con sus respectivos clubes para incorporarse a la pretemporada, mientras que otros regresarán primero a Uruguay para pasar unos días con sus familias antes de retomar su actividad profesional.

La caída frente a España, en el Estadio de Guadalajara, puso fin a una participación que había despertado enormes expectativas por la presencia de Marcelo Bielsa en el banquillo. Sin embargo, el equipo nunca encontró la regularidad esperada y terminó despidiéndose antes de los dieciseisavos de final.

El golpe también alcanza al proyecto deportivo. De acuerdo con la información publicada por Ovación, dentro de la AUF ya se prepara una evaluación profunda de la actuación de la selección en el Mundial y del futuro inmediato del combinado nacional.

Uno de los temas que marcará esa revisión será la continuidad de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino llegó con el objetivo de devolver a Uruguay al protagonismo internacional, pero su contrato estaba ligado a la participación mundialista y, tras la eliminación, todo apunta a que su ciclo al frente de La Celeste ha llegado a su fin.