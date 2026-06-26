VIDEO: Sebastián Cáceres rompe en llanto tras la eliminación de Uruguay del Mundial

Por segundo Mundial consecutivo, Uruguay quedó eliminado de la Copa del Mundo. La Celeste no logró avanzar a la fase eliminatoria, repitiendo la amarga experiencia de Qatar 2022.

Pese a las expectativas generadas por un plantel con talento y experiencia, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa no consiguió los resultados necesarios en la fase de grupos y se despidió prematuramente de la competencia.

Sebastián Cáceres durante el partido Uruguay vs España REUTERS

Esta eliminación marca un nuevo fracaso en el ciclo mundialista para Uruguay, que una vez más se queda fuera en la primera ronda.

Tras el silbatazo final, Cáceres fue grabado llorando por la eliminación

En las imágenes que rápidamente se viralizaron, el defensor Sebastián Cáceres no pudo contener las lágrimas al término del partido que selló la eliminación de Uruguay.

El jugador del América se echó al piso y no se contuvo, de inmediato las lágrimas empezaron a brotar de su rostro y aunque uno de sus compañeros se acercó para consolarlo, no fue suficiente.

Este era el primer Mundial en la carrera del zaguero de 26 años, quien había expresado en múltiples ocasiones la ilusión que significaba disputar la cita planetaria.

Las lágrimas de Cáceres capturaron la crudeza del futbol: un joven que esperaba vivir un sueño se topó con la dura realidad de una eliminación temprana.

Sebastián Cáceres, un buen primer Mundial con Uruguay

Sebastián Cáceres fue uno de los puntos altos de Uruguay en el encuentro frente a España. El central mostró solidez defensiva, ganó duelos importantes y aportó salida limpia desde atrás.

En términos generales, su desempeño en el torneo 2026 fue positivo: cumplió con creces en la mayoría de los partidos, demostrando madurez y liderazgo a pesar de ser su debut mundialista.

El resto del plantel no logró generar la consistencia necesaria en ataque ni la solidez grupal para superar la fase de grupos, dejando al defensor como uno de los pocos que se salvó de las críticas.