“Lo que dejo al futbol uruguayo es nada”: Marcelo Bielsa 

Autocrítico y con la humildad que lo caracteriza, Marcelo Bielsa dio la cara en un momento delicado para el futbol uruguayo: la eliminación en el Mundial 2026.

“Si usted me pregunta cómo será recordado mi paso, yo le diría que no será recordado”, respondió el estratega a la prensa en el Estadio Guadalajara. “Lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada”.

Reflexión del ‘Loco’ que atizó a más de uno de los comunicadores que trataron de encontrarle justificación a la respuesta, pese a los laureles que lo acompañan.

Como entrenador, ‘el Loco’ Bielsa tiene seis títulos: a nivel selección, con Argentina Sub-23 un preolímpico sudamericano (2004) y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; en clubes ha conquistado títulos de liga con Newell’s Old Boys, Vélez Sarsfield y Leeds United en la Championship del 2019-2020.

De igual manera se ha reconocido la labor de Bielsa al quedarse con los subcampeonatos de Copa Libertadores 1992, con el Newell’s Old Boys, Copa América 2004 con Argentina, Copa del Rey 2011-012 y Europa League 2011-2012, con el Athletic Club.

En otros cuestionamientos, Marcelo Bielsa replicó a las inquietudes por los cambios realizados en la derrota ante España (0-1) por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

“Los cambios se imaginará que se consumen las ventanas y no existe posibilidad de hacer más cambios, no es que ignore las consecuencias de los pasos que doy, ingresaron jugadores que creí mejorarían el juego ofensivo: Brian Rodríguez, Federico Viñas, sacamos a Sanabria (molestias físicas), pero todo pensando en tener mejor capacidad de dañar al equipo rival”.

Aunque no alcanzó para el empate, el técnico de Uruguay no se arrepintió del manejo de la garra charrúa.

“Una cosa es evidente, la naturalidad con la que España juega y desarrolla su estilo de juego, pudimos emparejar la disputa del partido”.

Sin embargo, reconoció el punto de inflexión con la lesión de Manuel Ugarte (44’).

“A nosotros nos afectó enormemente sostener la proyección que teníamos con un creativo y volante mixto como Ugarte, Nicolás de la Cruz Arcosa es más un contención. Los cambios tenían objetivos de mejorar el juego creativo. El equipo corrió del minuto 1 al 90’ del mismo modo, el cambio no afectó el rendimiento físico del equipo”, sentenció el director técnico de Uruguay tras la eliminación.