Uros Durdevic se sigue cotizando y anota el gol del triunfo para el Atlas

La expectación no era el propio partido en sí, sino el delantero del Atlas Uros Durdevic. El serbio se encuentra en la mira del Monterrey para suplir a Germán Berterame y respondió haciendo el gol del triunfo de su equipo ante el Mazatlán.

Uros Durdevic ha aumentado su valor. El fin de año 2025 costaba millón y medio de dólares, pero en cuanto se supo del interés de Rayados pasó a costar 3 millones y goles como el que hizo recientemente ayudan a encarecerlo.

Buen negocio para el Atlas y Grupo Orlegi que tras adquirir al Sporting de Gijón vieron que tenían a un jugador con potencial para otras latitudes y lo trasladaron a México, En cuestión de un un año hizo historia como el primer campeón de goleo de los rojinegros.

Se jugó este encuentro en el Estadio Jalisco con triunfo del Atlas. Mexsport

A los 11 minutos del partido ante el Mazatlán, Uros Durdevic otra vez mostró su omnipresencia en el área, igual se mueve a primer poste que cierra una jugada en la que nadie lo ve aparecer. Así marcó de nueva cuenta.

El gol, no obstante, puso cuesta abajo al Atlas que encontró hueso duro en el Mazatlán, un equipo desahuciado que juega sólo por el orgullo de mantener el nombre seis meses más. A partir del siguiente torneo no existirá más.

La llegada de Sergio Bueno, un nómada de los banquillos con pobres resultados, realzó sólo la moral del equipo para competir un poco, pero sin argumento futbolísticos, sólo algunos chispazos de emoción.

El debut de Sergio Bueno con Mazatlán fue con derrota. Mexsport

El partido se fue enfrascando en una tensión constante y poco manejo del encuentro. Mazatlán le puso mucho músculo, salvo por las apariciones esporádicas de Bárcenas que no hicieron más que manifestar un leve esbozo de reacción.

La entrada de Eduardo Aguirre niveló un tanto las cosas, pero no fue más allá de un jugador con sólo piernas frescas.

El verdadero centro de atención siguió siendo Uros Durdevic por el que esperan la oferta final del Monterrey.