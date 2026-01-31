Hansi Flick ve a Lamine Yamal lejos de su techo pese a su exhibición ante Elche

Hansi Flick no se dejó deslumbrar. Para el técnico del Barcelona, la actuación de Lamine Yamal ante Elche fue brillante, pero también una confirmación de algo más profundo: el joven todavía está lejos de su techo futbolístico.

La victoria 3-1 del Barça en LaLiga, disputada en el Estadio Martínez Valero, dejó al conjunto azulgrana con cuatro puntos de ventaja en la cima de la clasificación, a la espera de lo que haga el Real Madrid frente al Rayo Vallecano este domingo. Más allá de la tabla, el foco volvió a colocarse sobre Yamal, quien con 18 años volvió a marcar diferencias.

El extremo abrió el marcador al minuto 6, tras una acción individual en la que desbordó con naturalidad y definió con temple. Fue su cuarto gol en cinco partidos y el noveno en la liga, igualando ya su producción goleadora de toda la temporada pasada.

Además, participó de forma activa en la generación ofensiva del equipo: creó ocho oportunidades claras y fue clave en la jugada que terminó en el tercer tanto, convertido por Marcus Rashford.

Es importante para el equipo y para el club”, señaló Flick en conferencia de prensa. “Para todos es bueno que juegue a este nivel. Es lo suficientemente joven como para mejorar y tiene potencial para alcanzar otro nivel. Creo que lo conseguirá”.

El partido, sin embargo, no fue un trámite sencillo. Tras el gol inicial del Barça, el Elche reaccionó y encontró el empate alrededor de la media hora, obligando al líder a recomponerse.

Antes del descanso, Ferran Torres devolvió la ventaja con su duodécimo gol en liga, mientras que Rashford sentenció el encuentro en el minuto 72, llegando a 10 goles en todas las competiciones desde su llegada procedente del Manchester United.

El dato que mejor explica el dominio del Barcelona fue estadístico: acumuló un valor de goles esperados (xG) de 6.52, el más alto de la era Flick, superando el registro previo de 5.09 ante Mallorca en 2024. Aun así, el marcador quedó corto. Torres fue el jugador que más ocasiones desperdició, con un xG individual de 3.0 y dos disparos al larguero. También Dani Olmo y Rashford se toparon con la madera.

Era importante conseguir los tres puntos”, explicó Flick. “Jugamos un partido fantástico, excepto en los últimos metros. Creamos mucho, pero fallamos; eso es lo malo”.

El técnico alemán restó importancia a las salidas anticipadas de Raphinha y Jules Koundé, aclarando que ambos fueron sustituidos únicamente por precaución, en una noche de cifras históricas y con la sensación clara de que, con Lamine Yamal, lo mejor aún está por venir.