Victor Wembanyama y Spurs caen ante Hornets

Los Charlotte Hornets sumaron este sábado su sexta victoria consecutiva al vencer 111-106 sobre los San Antonio Spurs, con 26 puntos de Brandon Miller en su casa, el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte.

Con el triunfo de este sábado, los Hornets ya registran el mayor número de victorias en las últimas tres temporadas. En la campaña de 2024-2025 lograron 19 victorias y en la de 2023-2024 ganaron 21 partidos.

Miller, de 23 años, suma su décimo partido consecutivo con por lo menos 20 puntos.

Pese a que Charlotte alcanzó una ventaja de hasta 20 puntos, los Spurs tuvieron la oportunidad de igualar el partido con 27 segundos por jugar, pero el francés Victor Wembanyama falló desde la línea de tres.

"Me quito el sombrero frente a ellos. Tienen un grupo de grandes competidores y nosotros solamente teníamos el deseo de competir y seguir nuestro plan de trabajo", dijo Miller.

"Tengo toda la confianza, todos confían en mí y me dan las oportunidades en el momento justo", agregó Miller.

La racha de seis victorias consecutivas es la mejor de los Hornets desde marzo de 2016, cuando ganaron siete al hilo.

Por los Spurs, Wembanyama registró 16 puntos, capturó ocho rebotes, una asistencia, pero no tuvo bloqueos.

Charlotte mejora su récord a 22-28 y se encarama en la undécima posición de la Conferencia Este, mientras que los Spurs (32-15) caen al tercer puesto en el Oeste.

