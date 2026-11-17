Tras un cierre dramático en la última jornada, ya se conocen los ocho equipos que estarán en los Cuartos de Final de la UEFA Nations League 2026/27.

Las selecciones clasificadas a Cuartos de la Nations League

En el Grupo A1, Francia terminó primera con 13 puntos tras vencer 2-1 a Turquía y se aseguró el liderato. Bélgica, que llegó a la última jornada necesitando el triunfo, remontó y goleó 4-1 a Italia en Bruselas, superando a la Azzurra y sellando el segundo puesto.

El Grupo A2 fue de infarto: Alemania, Países Bajos y Grecia empataron a 11 puntos. Los germanos se llevaron el primer lugar al golear 5-0 a los neerlandeses en Berlín, gracias al balance de los enfrentamientos directos.

Países Bajos, que había derrotado a Grecia 7-0, quedó segundo y también clasificó, mientras Grecia se quedó fuera.

En el Grupo A3, Inglaterra y España igualaron a 15 puntos. Los Three Lions de Thomas Tuchel ganaron el grupo al imponerse 3-2 a la vigente campeona del mundo en Madrid, terminando con la racha de invictos de España (más de 40 partidos). España, pese a la derrota, se quedó con el segundo lugar y el boleto a cuartos.

El Grupo A4 se resolvió en la última jornada con dos partidos de alto voltaje. Portugal, que ya estaba clasificada, confirmó el primer lugar al ganar 3-2 a Gales en Cardiff, en su primera victoria de la era post-Cristiano Ronaldo.

Noruega se metió como segunda de forma espectacular: iba 0-2 abajo en Copenhague, pero Haaland marcó un doblete para que los noruegos desplazaron a Dinamarca y completaron el octeto.

¿Cuándo se realizará el sorteo para los Cuartos de Final?

El sorteo de los Cuartos de Final (y de los play-offs de ascenso y descenso) se celebrará este viernes 20 de noviembre de 2026 en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Los cuatro primeros de grupo (Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal) serán cabezas de serie y se enfrentarán a los segundos (Bélgica, Países Bajos, España y Noruega), sin posibilidad de cruces entre equipos del mismo grupo. Los ganadores de grupo jugarán la vuelta en casa.

El horario para México ya está definido: el sorteo se podrá seguir a partir de las 5:00 de la mañana (hora del centro de México). La transmisión estará disponible de forma gratuita a través de UEFA.tv y el canal de YouTube de la UEFA.

Los partidos de ida se jugarán entre el 25 y el 27 de marzo de 2027, y las vueltas del 28 al 30 de marzo.