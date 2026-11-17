UEFA Nations League 2026/27: los 8 clasificados a Cuartos de Final y cuándo es el sorteo
Quedaron definidos los equipos que estarán en los Cuartos de Final de la UEFA Nations League. Te dejamos los detalles
Tras un cierre dramático en la última jornada, ya se conocen los ocho equipos que estarán en los Cuartos de Final de la UEFA Nations League 2026/27.
Las selecciones clasificadas a Cuartos de la Nations League
En el Grupo A1, Francia terminó primera con 13 puntos tras vencer 2-1 a Turquía y se aseguró el liderato. Bélgica, que llegó a la última jornada necesitando el triunfo, remontó y goleó 4-1 a Italia en Bruselas, superando a la Azzurra y sellando el segundo puesto.
El Grupo A2 fue de infarto: Alemania, Países Bajos y Grecia empataron a 11 puntos. Los germanos se llevaron el primer lugar al golear 5-0 a los neerlandeses en Berlín, gracias al balance de los enfrentamientos directos.
Países Bajos, que había derrotado a Grecia 7-0, quedó segundo y también clasificó, mientras Grecia se quedó fuera.
En el Grupo A3, Inglaterra y España igualaron a 15 puntos. Los Three Lions de Thomas Tuchel ganaron el grupo al imponerse 3-2 a la vigente campeona del mundo en Madrid, terminando con la racha de invictos de España (más de 40 partidos). España, pese a la derrota, se quedó con el segundo lugar y el boleto a cuartos.
El Grupo A4 se resolvió en la última jornada con dos partidos de alto voltaje. Portugal, que ya estaba clasificada, confirmó el primer lugar al ganar 3-2 a Gales en Cardiff, en su primera victoria de la era post-Cristiano Ronaldo.
Noruega se metió como segunda de forma espectacular: iba 0-2 abajo en Copenhague, pero Haaland marcó un doblete para que los noruegos desplazaron a Dinamarca y completaron el octeto.
¿Cuándo se realizará el sorteo para los Cuartos de Final?
El sorteo de los Cuartos de Final (y de los play-offs de ascenso y descenso) se celebrará este viernes 20 de noviembre de 2026 en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.
Los cuatro primeros de grupo (Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal) serán cabezas de serie y se enfrentarán a los segundos (Bélgica, Países Bajos, España y Noruega), sin posibilidad de cruces entre equipos del mismo grupo. Los ganadores de grupo jugarán la vuelta en casa.
El horario para México ya está definido: el sorteo se podrá seguir a partir de las 5:00 de la mañana (hora del centro de México). La transmisión estará disponible de forma gratuita a través de UEFA.tv y el canal de YouTube de la UEFA.
Los partidos de ida se jugarán entre el 25 y el 27 de marzo de 2027, y las vueltas del 28 al 30 de marzo.