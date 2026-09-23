Para no ir a la cárcel, Achraf Hakimi está en las manos de su gran amigo Kylian Mbappé

El juicio que involucra a Achraf Hakimi desde febrero de 2023 entró en una nueva etapa en la que necesita de Kylian Mbappé para hacer frente a una acusación por violación. El Tribunal de Casación de Francia, la máxima instancia judicial del país, rechazó este miércoles el recurso presentado por la defensa del futbolista de Marruecos.

La resolución deja firme la decisión que previamente había tomado el Tribunal de Apelación de Versalles, por lo que Hakimi será llevado ante la Corte Criminal Departamental de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre. Por ahora, las autoridades francesas no han establecido una fecha para el proceso.

Los hechos investigados se remontan al 25 de febrero de 2023, cuando una joven acudió al domicilio que el entonces jugador del PSG tenía en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París. La mujer denunció posteriormente una agresión sexual. Hakimi ha rechazado las acusaciones desde el comienzo de la investigación y su defensa sostiene que los elementos de su versión deberán ser discutidos durante el juicio.

La decisión de este miércoles no supone un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del jugador. La Corte de Casación se limitó a rechazar el recurso contra su envío a juicio, después de que la justicia francesa ya hubiera considerado que existían elementos suficientes para que el caso fuera analizado en una instancia judicial.

El procedimiento llega después de más de tres años de investigaciones y de distintas etapas judiciales. En junio pasado, el Tribunal de Apelación de Versalles había ratificado el envío del futbolista a juicio, una resolución que fue impugnada por sus abogados como último intento para evitar que el expediente llegara a un tribunal.

Kylian Mbappé, su salvación para no enfrentar cargos

Uno de los nombres que podría adquirir especial relevancia durante el proceso es Kylian Mbappé, actual delantero del Real Madrid y excompañero de Hakimi en el PSG. El francés fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023 y habló sobre una conversación que había mantenido con el futbolista marroquí después de los hechos denunciados.

De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, Mbappé declaró inicialmente que Hakimi le había contado que existieron caricias mutuas en zonas íntimas y que, según lo que él había entendido, no había percibido un rechazo de la joven.

Posteriormente, el delantero presentó una declaración en la que matizó aquella primera versión y aseguró que Hakimi nunca le había hablado de caricias en los genitales de la denunciante. Sin embargo, la Corte de Apelación de Versalles decidió no considerar suficiente esa modificación y otorgó mayor peso a las primeras declaraciones realizadas durante la investigación.

Por ello, Mbappé podría ser llamado como testigo durante el juicio, en un proceso que ahora tendrá que determinar su fecha y en el que ambas partes podrán presentar y confrontar sus argumentos ante el tribunal.