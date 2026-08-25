'Turco' Mohamed pone a Toluca como favorito en Leagues Cup, pese a lesiones

El Toluca se prepara para un partido decisivo en la Leagues Cup 2026, los Cuartos de Final ante el Austin FC y a pesar de que llegan limitados por las lesiones que han sufrido, Antonio Mohamed no baja su estatus como favorito del torneo.

Hasta el momento, los Diablos Rojos tienen hasta seis jugadores lesionados: Marcel Ruiz, Paulinho, ‘Gacelo’ López, Luis García, Santiago Simón y Erick Gutiérrez.

Toluca derrota a Querétaro en la Jornada 5 del Apertura 2026; Helinho anotó golazo de tiro libre. Mexsport

Previo a este encuentro y sobre este tema, el ‘Turco’ Mohamed refirió que era algo evidente que ocurriera, ya que no han tenido el descanso necesario.

Somos el equipo que menos descanso y menos preparación tuvo y más partidos jugó, entonces en algún momento, íbamos a tener esa seguidilla de lesionados, así que es parte de lo que toca y son los avatares que tiene esto”, afirmó.

De igual manera, el entrenador argentino enfatizó que con los jugadores que están, va a competir y buscar el pase a Semifinales de este torneo.

No hay ningún problema, los que están, están al cien por ciento y con los que están vamos a buscar seguir avanzando en todos los torneos que tenemos”, sentenció.

Por último, el Turco Mohamed enfatizó que pese a estas lesiones, ve un equipo fuerte y sobre todo, favorito para levantar el trofeo.

Con las lesiones que tenemos y con la merma de jugadores, nosotros igual, seguimos poniéndonos como favoritos en cualquier serie que nos toque jugar en el mata-mata “, finalizó.

¿Dónde ver el Toluca vs Austin de Cuartos de Final de Leagues Cup 2026?

Los Diablos Rojos del Toluca quieren hacer valer su condición de favoritos, imponer su jerarquía y superar a un combativo Austin FC este miércoles. Este encuentro marca el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambos equipos.