Influencer Erola Jons incomoda a ciclistas con comentarios sexistas en La Vuelta a España

Si el objetivo era conseguir relevancia, la creadora de contenido Erola Jons ya cumplió su cometido como influencer contratada por la organización de La Vuelta a España, sin embargo, sus contenidos fueron calificados como sexistas y fuera de lugar.

De hecho, los videos generados por la youtuber española fueron considerados como irrespetuosos por periodistas especializados en el ciclismo, por lo que la propia organización que la contrató para amplificar la comunicación del evento, determinó limitar el acceso a los ciclistas.

Los videos de Erola Jons, con sus 2.9 millones de seguidores en TikTok, son populares por jugar bromas a cámara escondida a hombres mientras les coquetea.

En esta ocasión, la situación se magnificó porque uno de los ciclistas interceptados por la tiktoker fue Tadej Pogačar, Campeón del Tour de Francia y compañero del mexicano Isaac del Toro en el UAE Team Emirates XRG.

Mientras observaba al ciclista esloveno desde fuera de su camper, le pidió que la llevara a dar una vuelta, y lo llamó "Pogachitar".

Cuando el ciclista salió del camión del equipo, Erola Jons le preguntó a Pogačar por qué hiperventilaba cuando hablaba con ella.

Otro episodio involucró al ciclista británico Josh Tarling, a quien después de entrevistarlo le advirtió que aún tenía 20 días para conquistarlo.

Ante las quejas, los organizadores de La Vuelta decidieron que la creadora de contenido siga trabajando durante el resto de la competición, pero ya no podrá acercarse libremente a los ciclistas.

La organización explicó que Erola Jons no fue contratada como periodista y que su función consiste en generar contenidos de entretenimiento para los canales digitales de la carrera y acercar La Vuelta a audiencias que normalmente no siguen el ciclismo.