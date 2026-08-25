El Chino Huerta se une al contingente de mexicanos que vuelven al país tras un paso por Europa

La Liga MX es el nuevo destino de César Huerta, cuyo nombre se suma al de varios futbolistas mexicanos que han regresado al país después de jugar en Europa. Pumas de la UNAM ha consumado la vuelta de quien fue su extremo, luego de haber alcanzado un acuerdo con el Anderlecht de Bélgica.

Orbelín Pineda, Jorge Sánchez, Erick Gutiérrez, Diego Lainez y Rodolfo Pizarro son los antecedentes más próximos de futbolistas tricolores que buscaron que sus trayectorias volvieran a florecer en el futbol local, un escenario que en su momento les ayudó a consolidar los argumentos para dar el salto al Viejo Continente.

Así es como el lugar donde comenzaron sus carreras se convierte en el escenario para una nueva etapa después de su paso por el extranjero. En los últimos años, varios futbolistas mexicanos han tomado este camino. A continuación, repasamos sus historias.

Orbelín Pineda fue uno de los últimos mexicanos en completar su regreso al futbol nacional. El mediocampista pasó por España y Grecia durante su etapa en el extranjero, antes de incorporarse a Rayados de Monterrey para el Apertura 2026.

Durante su paso por el futbol europeo, Pineda consiguió los siguientes registros:

Celta de Vigo: 7 partidos

AEK Atenas: Dos títulos de liga y una Copa de Grecia.

Jorge Sánchez volvió de Europa luego de pasar por los rojinegros del Atlas. X: @AtlasFC

Jorge Sánchez tuvo un recorrido particular durante sus años fuera de México. El lateral derecho salió de la América en 2022 y pasó por tres clubes europeos antes de volver al futbol nacional con Atlas en julio de este año.

Entre los momentos destacados de su etapa en el extranjero:

Ajax de Países Bajos: Fue su primer club europeo.

Porto de Portugal: Formó parte del plantel que conquistó la Copa del país en 2024.

PAOK de Grecia: Representó su tercera experiencia en el futbol europeo.

Erick Gutiérrez fue otro de los futbolistas mexicanos que regresó, después de consolidar una etapa prolongada en el futbol europeo. El mediocampista dejó Pachuca en 2018 para incorporarse al PSV Eindhoven de Países Bajos, donde permaneció durante cinco temporadas antes de volver a Chivas.

Diego Lainez vivió una etapa de cuatro años en el futbol europeo después de dejar al América en 2019. El extremo pasó por el Real Betis de España y el SC Braga de Portugal, antes de firmar un contrato para incorporarse a Tigres.

Rodolfo Pizarro pasó por el futbol griego con el AEK Atenas. Especial

Rodolfo Pizarro tuvo dos etapas fuera de México, aunque su último paso por Europa se produjo en Grecia. El mediocampista se incorporó al AEK Atenas en 2023 y un año después, volvió para jugar con Mazatlán.

César Huerta tuvo su primera experiencia en el futbol europeo con el Anderlecht, al que llegó en enero de 2025 después de su primera etapa con Pumas. El extremo izquierdo disputó 38 partidos en total con el conjunto belga y hoy llegará al país para volver a ser un auriazul.

Su paso por el club belga se repartió de la siguiente manera:

Liga de Bélgica: 28 partidos

Copa de Bélgica: 4 partidos

Europa League: 2 partidos

Clasificación para la Conference League: 4 partido

Registro: 4 goles con el Anderlecht.

El recorrido de estos futbolistas refleja el intercambio constante entre el futbol nacional y las distintas ligas del extranjero. Cada caso tuvo un contexto particular y marcó una etapa diferente en sus carreras.

El Chino Huerta se une al contingente de mexicanos que vuelven al país tras un paso por Europa