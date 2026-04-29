FIFA propone regla para obligar a los clubes a alinear jóvenes de cantera

Durante la reunión del Consejo de la FIFA celebrada en Vancouver, el organismo rector inició formalmente las consultas para implementar una nueva normativa que obligaría a todos los equipos profesionales a mantener, durante los 90 minutos de cada partido, al menos a un jugador formado en sus fuerzas básicas sobre el terreno de juego.

La propuesta estipula que este futbolista debe pertenecer a las categorías Sub-20 o Sub-21. El objetivo central de la FIFA es potenciar el desarrollo de talento joven y reducir la dependencia de los clubes hacia el mercado de fichajes e importaciones masivas de jugadores, garantizando que los procesos de formación culminen en minutos reales de competencia.

La situación recuerda a lo sucedido en Italia y sus tres eliminaciones consecutivas del Mundial. Diversas partes han intentado una reforma en la Serie A buscando una mayor proyección para los jóvenes en lugar de solo depender del talento extranjero.

Un cambio más estricto que el actual

A diferencia de las reglas vigentes en competiciones como la Champions League de la UEFA, donde se exige una cuota de ocho jugadores "formados localmente" en la lista de 25 inscritos, el plan de la FIFA va un paso más allá.

Actualmente, las normativas internacionales solo obligan a incluir a los jóvenes en la plantilla, pero no aseguran su participación en el once inicial ni su permanencia en la cancha. El nuevo reglamento convertiría la presencia juvenil en una obligación estratégica y operativa para los directores técnicos.

Según los informes, el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad iniciar un proceso de consulta global con todas las partes interesadas (clubes, ligas y federaciones) para avanzar en la iniciativa. El organismo se ha fijado un plazo de un año para presentar un plan formalizado.

De concretarse, esta medida obligará a las instituciones a reestructurar sus modelos de cantera, pues ya no bastará con producir talento para la venta. Se espera que el proyecto final sea revisado nuevamente por el Consejo en 2027.