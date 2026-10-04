Tunden a los comentaristas de Televisa por 'ridículo' corrido inspirado en Rafael Márquez y la Selección

Televisa suele barrer con el control de todos los eventos deportivos, pero eso significa que lo que hagan suela gustar. Sus comentaristas han entrado, como suele suceder, en la zona de disgusto de los fanáticos cuando se vuelven porristas de la Selección Mexicana.

Esta vez, el espectáculo dejó una escena que rápidamente terminó en las redes sociales, en la que los usuarios no tuvieron demasiada piedad con los conductores de Televisa Deportes.

El video, por sí mismo, podría parecer simplemente otro momento desafortunado de la televisión. Esos mismos comentaristas que se atreven a criticar a Rafael Márquez y el equipo nacional, son los que salen bailando con una banda y cantando un corrido que a todas luces parece sacado de la Inteligencia Artificial.

¿Qué sensación dejó el corrido de Rafa Márquez?

Y aquí es donde el asunto va de mal en peor. Pareciera que se ha retrocedido en los años para regresar a las etapas en que todo se quiere esconder. Ahora, los conductores Alejandro de la Rosa, Julio Ibáñez y Andrés Vaca, se atrevieron a cantar estribillos en respaldo a Rafael Márquez y su nueva etapa de entrenador.

Los conductores de Televisa salen con una banda afuera del estadio en Glendale, Arizona, el Farm State Stadium mientras bailan al ritmo que les ponen. Cada uno canta una letra que no emocionó a la afición con odas como, "Desde tierras michoacanas, salio un muchacho a triunfar, con talento entre los pies y carácter pa' mandar".

El problema es que el futbol no entiende de comerciales ni de discursos.

Y en la cancha, lo mismo de antes con el Tri

En la cancha, la Selección Mexicana sufrió una dolorosa derrota por 3-0, un resultado que terminó chocando frontalmente con cualquier intento de presentar la noche como una celebración.

Los conductores bailan afuera del estadio de Arizona Redes Sociales

Así, entre un entretenimiento cuestionado y una Selección goleada, las redes encontraron el escenario perfecto para descargar su molestia. Varios usuarios se quejaron con frases como "¿díganme que no somos el único país donde hacemos estas tonterias?" o "¿Qué maldita basura es esta?" o "ánimo gente, se vienen cosas peores".

La televisión quiso vender espectáculo; el futbol entregó una derrota y el público digital puso el resto.