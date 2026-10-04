Johan Vásquez da la cara tras goleada del Tri ante Estados Unidos: “Fallamos todos"

La Selección Mexicana sufrió el primer gran golpe bajo el nuevo mando de Rafael Márquez y luego de perder por 3-0 frente a Estados Unidos, Johan Vásquez salió a dar la cara y compareció ante los medios de comunicación.

El capitán del Tri fue claro y decidió no hablar de errores puntuales durante el partido, señalando que las fallas de uno son fallas de todos pues son un equipo unido.

“No voy a hablar de uno o dos, creo que a final de cuentas somos un equipo; los abucheos son para todos porque los que jugamos fuimos todos”

De igual manera, Johan aceptó que los abucheos que recibieron por parte de la afición mexicana luego de la lamentable actuación frente el acérrimo rival.

“Entendemos que a veces la afición tiene el derecho de expresarse, creo que tenemos que ser autocríticos, si hubiéramos ganado tres cero no hubiéramos sido los mejores”

México pierde 3-0 ante Estados Unidos MEXSPORT

Para finalizar y bajo la misma tónica de no señalar a solo un responsable por la derrota, Johan Vásquez confesó parte de lo que se habló en el vestidor de la Selección Mexicana tras el pitazo final y dejó claro que son una familia que no busca responsables, sino mejorar como equipo y salir del bache,

“Lo único que dijimos es que hay que darle vuelta a los críticos individualmente, dejar de apuntar con el dedo de quién, quién no hizo esto. Somos una familia, somos un equipo y aquí fallamos todos”

Próximo partido de la Selección Mexicana

Para cerrar la Fecha FIFA la Selección Mexicana tiene un duelo más en el calendario y es contra su similar de Chile el próximo martes 6 de octubre en la cancha del Coliseum en Oakland, California.

Rafa Márquez busca su primera victoria bajo el mando absoluto del Tri.