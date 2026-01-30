Trump firma orden para que IndyCar y Pato O'Ward corran en Washington en 2026 

En un anuncio sin precedentes, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una orden ejecutiva para realizar una carrera de la IndyCar Series en el corazón de la capital estadounidense. El evento, denominado "Freedom 250 Grand Prix", se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto de 2026, como parte central de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de la nación.

En la carrera tomará parte el mexicano Patricio O’Ward, integrante del equipo McLaren y quien fue subcampeón en el 2025.

La competencia marcará un hito histórico al ser el primer evento de motor de este calibre en rodear el National Mall y sus monumentos icónicos. La carrera será completamente gratuita y el diseño se dará a conocer en poco tiempo.

"Las carreras de IndyCar son una fuente de orgullo y entretenimiento para nuestra Nación", declaró el presidente Trump. "Esta carrera mostrará la majestuosidad de nuestra gran ciudad mientras los conductores navegan por una pista alrededor de nuestros monumentos nacionales".

Una carrera con velocidad y patriotismo

El evento será coordinado por IndyCar y diversas agencias federales. Trump destacó el legado de la categoría: "Por más de cien años, la IndyCar ha marcado el ritmo del automovilismo. Con velocidades que superan las 200 millas por hora, los autos y pilotos inspiran asombro y respeto".

Pato O'Ward finalizó segundo del campeonato de 2025 IndyCar

Roger Penske, dueño de la serie, agradeció la confianza del ejecutivo: "El presidente Trump ha otorgado una distinción increíble a nuestro deporte. Será un evento memorable que celebrará la independencia y el legado de patriotismo, innovación y excelencia".

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, resaltó el potencial turístico del GP, asegurando que "revolucionará el motor económico de D.C. al llenar nuestros hoteles y restaurantes". Por su parte, Sean Duffy, Secretario de Transporte, añadió una frase que ya resuena entre los fans: "¡La libertad no suena, ruge! No hay mejor lugar para celebrar nuestro 250 aniversario que trayendo esa energía a la capital".