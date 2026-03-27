Trump aplaude la prohibición de mujeres transgénero en deportes femeninos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aplaudió la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional (COI), de prohibir la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Felicidades al Comité Olímpico Internacional por su decisión de prohibir la participación de hombres en los deportes femeninos. ¡Esto solo está sucediendo gracias a mi contundente orden ejecutiva, que defiende a las mujeres y las niñas!”, publicó Donald Trump

Imane Khelif ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 Mexsport

El jueves 26 de marzo de 2026, el COI difundió su nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico y que no tendrá carácter retroactivo, con la finalidad de proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina.

Las deportistas que quieran competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, deberán de superar una prueba genética SYR, única en la vida para poder optar a la categoría femenina.

En 2025, Donald Trump dio una orden ejecutiva sobre las mujeres transgénero en los eventos deportivos.

“En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por lo tanto, está absolutamente claro que no sería justo que los hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro”, indicó Kirsty Coventry, presidenta del COI.

En los Juegos Olímpicos de París, las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-ting ganaron medallas de oro, después de un año de haber sido descalificadas de los Mundiales por supuestamente no superar las pruebas de elegibilidad.

EN FRANCIA CALIFICAN COMO UN PASO ATRÁS LA DECISIÓN SOBRE MUJERES TRANSGÉNERO

La decisión del COI sobre las mujeres transgénero tuvo otra respuesta. En Francia, la consideraron como un ‘paso atrás’ y se opusieron a la generalización de las pruebas genéticas.

“En nombre del Gobierno francés, deseo expresar nuestra profunda preocupación por esta decisión. Nos oponemos a la generalización de las pruebas genéticas, que plantean numerosas cuestiones éticas, jurídicas y médicas, especialmente a la luz de la legislación francesa en materia de bioética”, indicó Marina Ferrari, ministra de Deportes de Francia.

“Estas pruebas, introducidas en 1967, se suspendieron en 1999 debido a las fuertes reservas de la comunidad científica sobre su pertinencia. Francia lamenta este paso atrás”, agregó.