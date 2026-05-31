El irónico mensaje de Faitelson a Sudáfrica tras el caos de sus visas al Mundial 2026

A menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, la burocracia ya cobró su primera víctima con la Selección de Sudáfrica, que jugará el partido inaugural ante México el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, viendo retrasado su viaje al no contar con el visado correspondiente de los Estados Unidos.

El conjunto africano tenía presupuestado emprender su vuelo este domingo para instalar de inmediato su campamento de aclimatación en la Universidad del Futbol, ubicada en Pachuca.

Sin embargo, un grave error administrativo por parte de la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA) dejó a cerca de 20 integrantes de la delegación, entre jugadores clave del esquema y personal de apoyo logístico, sin el permiso necesario para ingresar a Estados Unidos. Esta documentación norteamericana es estrictamente obligatoria, ya que los futuros desplazamientos aéreos y terrestres dentro del Grupo A requieren cruzar el espacio fronterizo de dicho país.

El Ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, utilizó sus plataformas digitales para calificar el descuido de la federación como una vergüenza internacional que deja a su nación en ridículo ante los ojos del mundo. El funcionario exigió un informe inmediato y sanciones contundentes contra los responsables, argumentando que es una falta de respeto al trabajo de los deportistas.

El irónico dardo de David Faitelson contra Sudáfrica en defensa de Julio Ibañez

A la par de la crisis sudafricana, el analista David Faitelson utilizó la situación para lanzar un dardo a Sudáfrica por la forma en que han tratado a su compañero Julio Ibañez, detenido originalmente por volar un dron en una zona prohibida.

Ibañez está afrontando un proceso legal y este 2 de junio afrontará una nueva audiencia. Sin embargo, desde que se produjo la detención Faitelson ha criticado tanto al gobierno de Sudáfrica como a las autoridades mexicanas exigiendo la pronta liberación de su compañero.

Ahora, en un posteo en X aprovechó lo sucedido a la selección de Sudáfrica para volver a criticar al país.

“Y sí, nosotros seguimos impactados por la forma en que un “país civilizado” ha tratado a dos de nuestros compañeros periodistas…”, expresó el comunicador de TUDN.