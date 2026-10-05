Coco Gauff denuncia insultos racistas tras victoria en el China Open

Coco Gauff superó un partido tenso y exigente ante la china Sun Xinran en la ronda de 32 del China Open. Sin embargo, esta victoria ha provocado que esté recibiendo insultos racistas.

La estadounidense, número cuatro del mundo, se midió a una rival de 16 años, reciente campeona junior del US Open, que no se achicó ante el público local: intercambió breaks, impuso un ritmo agresivo desde el fondo y llegó a ponerse 5-4 en el primer set.

El duelo, de una hora y 29 minutos, se decidió en esa fase, cuando Gauff logró reordenar el marcador y cerró por 7-5 y 6-1 para alcanzar los Octavos de Final por cuarto año consecutivo.

Coco Gauff y Sun en su saludo tras la victoria de la estadounidense REUTERS

La victoria, sin embargo, quedó marcada por un punto repetido en el momento más delicado del encuentro, el cual terminó ganando Coco y eso no quedó ahí, ya que la número 4 denunció estar recibiendo insultos en su contra por este hecho.

Gauff usó sus redes sociales para denunciar los insultos racistas que recibió. Respondió a un mensaje que incluía un epíteto racial y escribió que se puede no gustar de ella o discrepar de lo ocurrido “sin ser racista”.

Hola a todos, pueden no gustarles o estar en desacuerdo sobre lo que pasó sin ser racistas. la cantidad de comentarios/mensajes racistas que he recibido en las últimas horas es una locura. Por último, no soy una tramposa ni una ladrona”, escribió.

¿Por qué la victoria de Coco Gauff fue polémica?

El foco está en un punto del primer set, con el marcador 4-5 y Gauff sirviendo para permanecer en el parcial. Sun, que venía de romper y sostener con autoridad ante su gente, parecía a punto de ponerse 15-30 con un golpe ganador.

Gauff alzó el brazo antes de que la bola cerrará la jugada y alegó que las vallas luminosas de los laterales habían parpadeado durante el rally. El árbitro de silla ordenó la revisión: el video mostró el destello y el punto se anuló. En la repetición, la estadounidense se impuso, igualó a 5 y, tras el quiebre, se llevó el set 7-5.

La discusión nace de la lectura de ese gesto. Parte de la afición y de los comentaristas cuestionó que Gauff no hubiera parado de inmediato ( las pantallas ya habían hecho eso antes en el punto ) y vio en la petición una forma de rescatar un juego que se le escapaba.

Ella sostiene que actuó dentro del reglamento, sin embargo, para gran parte de la afición esto no fue correcto y perjudicó al resultado, donde Sun podía haber ganado ese partido.

El precedente reciente de Alexander Zverev, que en el cuadro masculino de Pekín también logró repetir un punto por el parpadeo de los LED ante Novak Djokovic, alimentó el debate sobre una norma que el propio serbio calificó de absurda.