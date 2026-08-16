Rodrigo Pacheco y Wawrinka ya conocen su camino en el Cancún Contry Open 2026

Este día se llevó a cabo el sorteo del Cancún Contry Open, el cual dejó grandes enfrentamientos y caminos complicados para dos de los favoritos del torneo: Rodrigo Pacheco y Wawrinka.

La emoción del tenis está a tan solo un día de emocionar a todo Cancún con un magistral Challenger 125, en donde mexicano Rodrigo Pacheco y el histórico Stan Wawrinka ya conocen sus enfrentamientos.

La segunda edición del Cancún Contry Open esta a la vuelta de la esquina y aunque este torneo en un principio nos sorprendió con todos sus invitados, ahora será aún más emocionante con los cruces que nos esperan.

Rodrigo Pacheco, quién es uno de los 3 wild card, tendrá un torneo complicado. Su primer rival será el chileno Tomas Barrios y en caso de vencerlo, se medirá al número 53 Sebastian Baez.

Un duro inicio para Pacheco, quién viene de ser eliminado del Mifel Tenis Open ante Shapovalov (6-3 y 6-2).

Por su parte, la estrella de este certamen, Stan Wawrinka también tendrá un camino complicado en el Cancún Contry Open.

Su debut será contra el checo Dalivor Svrcina y en caso de salir victorioso, tendrá que medirse contra el 103 del ATP Roman Safiullin.

Rodrigo Pacheco y Stan Wawrinka son parte de la segunda edición del Cancún Contry Open. Eduardo Cristobal

Para el suizo, esta será su segunda vez en Cancún y tratará de superar lo hecho en el anterior, cuando quedó eliminado en Semifinales.

Un gran premio económico para el campeón

Esta será la segunda edición del Cancún Contry Open y en este 2026, el campeón tendrá una gran recompensa económica, la cuál será de 225 mil dólares.

Este lunes 17 de agosto comenzará el torneo con las clasificatorias con 8 partidos y el 18 será cuando inicie el torneo y debut de los grandes favoritos por el público como Pacheco y por supuesto el 125 del ATP Stan Wawrinka, quién además se estará cumpliendo con su gira de despedida del tenis profesional.