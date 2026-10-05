"Parece del América": Posible tercer jersey de Chivas desata opiniones dividas

A través de redes sociales se comenzó a difundir el posible tercer uniforme del Guadalajara para la temporada 2026/27 y de inmediato la afición rojiblanca comenzó a lanzar varias opiniones con respecto a este jersey.

Fue la página Footy Headlines quien filtró esta casaca, la cual es de color negro, con una franja dorada en el pecho, la cual esta hecha con flores y en medio el antiguo escudo de Chivas.

Ni la marca que viste al club, ni el propio Rebaño han salido a confirmar si este diseño es verídico, pero de inmediato los chivahermanos expresaron su opinión por este jersey.

La nueva etapa de Chivas con Nike suma un nuevo diseño para su tercer uniforme de temporada. Footy Headlines

¿Qué opina la afición de Chivas por el tercer jersey del equipo?

Las redes sociales comenzaron a inundarse de este posible jersey del Guadalajara y hubo muchas críticas por el diseño, dejando en claro su disgustó.

“Está más chingona la servilleta de las tortillas”, “Pensé que era de Xolos”, “El equipo es Amazon Prime FC”, “Una copia de la del América”, fueron algunos comentarios de parte de la afición de Chivas.

Sin embargo, también hubo a quienes sí les gustó el diseño, enfatizando que es una playera elegante.

“Nada más para ser la primera, por fin algo distinto”, “Está bonita, me gusta la inspiración que toman del sombrero charro”, “Hubiera preferido el escudo actual, pero me encanta”, se lee.

Claramente hay un gran sector de la afición de Chivas que no les gusta este nuevo jersey, sin embargo, también hay otros tantos que si les agrado, aunque también se enfatiza mucho que los patrocinadores quitan mucho a este posible tercer uniforme.