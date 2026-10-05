¡Remontada de Francia! Olise y Doué brillan ante Bélgica en la Nations League

La Selección de Francia parecía destinada a sufrir un doloroso descalabro frente a su gente en el Stade de France, pero un golpe de timón magistral de Zinedine Zidane cambió el rumbo de la historia. 'Les Bleus' vinieron de atrás en un cierre de alarido para terminar aplastando 4-1 a Bélgica en la UEFA Nations League.

UNA COMIENZO DE TERROR EN SAINT-DENIS

El inicio para la escuadra dirigida por 'Zizou' fue completamente turbulento. Ante la ausencia por lesión de Kylian Mbappé, Francia se mostró mansa en ataque durante la primera mitad. El balde de agua fría cayó al minuto 35, cuando un grave desajuste defensivo le permitió a Dodi Lukébakio plantarse solo frente al arquero debutante Guillaume Restes para adelantar a los 'Diablos Rojos'. El fantasma de la derrota rondaba las tribunas.

EL BANCO DE LUJO: MÚNICH Y PARÍS AL RESCATE

Fue en el segundo tiempo donde emergió la genialidad táctica de Zidane. Al ver que su ofensiva no lograba dañar el cerrojo impuesto por Mark van Bommel, el estratega francés arriesgó el todo por el todo enviando a la cancha un arsenal indomable desde el banquillo: Michael Olise (Bayern Múnich), Désiré Doué (Paris Saint-Germain) y Rayan Cherki. Los cambios revolucionaron por completo el dinamismo galo.

Al minuto 77, Désiré Doué generó una gran jugada y sacó un disparo fuera del área que significó el ansiado empate. Solo cuatro minutos después, Rayan Cherki aprovechó una asistencia de Olise para dar la vuelta al marcador desatando la euforia.

EL SHOW DE MICHAEL OLISE

Con Bélgica totalmente noqueada y tirada al frente, apareció la figura del encuentro. El extremo bávaro, Michael Olise, firmó una actuación colosal marcando un doblete in extremis a los minutos 88 y 91, ambos tantos cocinados tras brutales secuencias de toques de primera intención junto a un Doué indescifrable.

Con este triunfo categórico, la Francia de Zidane no solo mantiene un paso intratable en su proceso de consolidación de la Nations League, sino que acaricia de forma directa su boleto a la ronda de los Cuartos de Final.