¡Santos no da una! Renato Paiva sufre 'oso' en su presentación

Renato Paiva arrancó con el pie izquierdo su paso por Santos, ya que durante su presentación de cara al Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026, el estratega portugués sufrió un oso con la chamarra del club, poniendo la mejor cara posible y tratando de darle vuelta a la página de manera inmediata.

El presente de Santos Laguna es incierto debido al pasado reciente en el que se vio envuelta la institución lagunera, ya que en la última temporada (34 partidos) solamente logró superar a Puebla y Mazatlán en cuanto a cantidad de puntos cosechados, mientras que en los últimos 3 años (6 torneos), únicamente terminó por delante de La Franja.

Tras vivir el peor torneo en su historia (7 puntos en el Clausura 2025), Aleco Irarragorri intenta encontrar soluciones tanto en jugadores como en el desfile de Directores Técnicos, por lo que Renato Paiva fue el elegido como el mandamás que intentará salvar el barco del equipo que ya consiguió 6 títulos en la Liga MX, uno más que Rayados de Monterrey.

Una vez presentado, Renato Paiva se enfundó en los colores de la escuadra lagunera, sin embargo, ante la mirada de Aleco Irarragorri y la presencia de Gonzalo Pineda, el estratega de 56 años terminó rompiendo el cierre de su chamarra y sufriendo un oso en medio de los periodistas que esperaban por capturar de su presentación.

Santos representará la tercera etapa de Renato Paiva en México, ya que en el Apertura 2022 dirigió a León y tanto en el Clausura 2024 como en el Apertura 2024 fue parte de los Diablos Rojos del Toluca, misma en donde cayó ante Herediano en Concachampions y 4-0 frente al América en los Cuartos de Final.

Su debut podrá darse en la Jornada 1 del Apertura 2026, con rival y sede por conocer en cuanto revelen el calendario del siguiente semestre en el futbol mexicano.

BFG