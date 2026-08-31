Tras récord de preseas, Rommel Pacheco reconoce falta de pago a medallistas en Centroamericanos

México se proclamó tricampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, imponiendo récord en cuanto a cantidad de preseas obtenidas en la justa (407). Tras los 167 metales dorados, 125 de plata y 115 de bronce, Rommel Pacheco –director de la Conade- reveló la falta de pago para los atletas que pusieron en alto el nombre del país subiendo al podio: Honestidad y resultados, el lema que se promulga en redes sociales.

En la edición pasada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la delegación mexicana obtuvo una participación histórica, misma que sufre un retraso de reconocimiento económico por parte de la Conade.

A más de tres semanas de haber concluido la justa, los atletas no cuentan con los estímulos prometidos por el director de la Conade, Rommel Pacheco.

Deuda de $460,000 pesos con Celia Pulido, ganadora de 11 medallas

Celia Pulido se proclamó como la atleta con mayor cantidad de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, sumando un total de 8 preseas de oro, 1 de plata y 2 de bronce.

Al ser prueba individual, por cada presea áurea obtenida Celia Pulido contaría con un estímulo económico de $50,000 pesos (oro), $30,000 (plata) y $15,000 por cada medalla de bronce que se colgó, sumando un total de $460,000 pesos.

En los canales oficiales de la Conade no existe un comunicado que esclarezca en qué momento se le entregará el estímulo económico a cada uno de los atletas que subieron al podio dentro de la justa veraniega.

Celia Pulido lidera el medallero individual de Santo Domingo 2026. Mexsport

Deuda permea con los entrenadores mexicanos

Los atletas no son los únicos que cuentan con retraso en sus incentivos, ya que los entrenadores también se encuentran en la lista de merecedores de los premios prometidos por Rommel Pacheco, montos que van desde los $4,000 pesos (bronce por equipos) hasta los $50,000 (oro individual).

“Honestidad y resultados”, lema compartido por la Conade en sus redes sociales enalteciendo los logros de los atletas mexicanos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

BFG