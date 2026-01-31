La pelea del Chelsea-West Ham como en los viejos tiempos, descifrada golpe a golpe

El Chelsea venció en la agonía 3-2 al West Ham United con gol al minuto 92 de Enzo Fernández en un duelo espectacular de futbol que también tuvo su show de pugilismo.

Más allá del juego, hubo una trifulca sobre la hora final del partido en donde varios aficionados aplaudieron de nueva cuenta en Inglaterra que la sangre se caliente en los jugadores y saquen su mayor grado de testosterona como no se veía antes.

Todo fue por una jugada en una de las esquinas de la cancha cuando Adama Traoré, jugador del West Ham va forcejeando con Marc Cucurella, defensa lateral del Chelsea y cuando no puede contener el esférico, lanza por los aires al español.

La melena de Cucurella se sacude al igual que su cuerpo que azota fuera de la cancha. De inmediato, Joao Pedro del Chelsea salta en persecución de Traoré que es empujado por la espalda y cuando voltea, trae una mirada asesina que enardeció a los aficionados.

Traoré, que tiene fama de musculoso en la Premier League se lanzó contra Joao Pedro que flaqueó cuando vio venir ese Miura con toda la fiereza que encierra un animal sin control. De paso, Traoré abrió la pelea colectiva dando un empellón también a Threvo Chalobah.

El central del West Ham Jean-Clear Todibo recorrió toda la cancha para meterse en la pelea yendo directamente sobre Joao Pedro. Ahí lo agarró del cuello, mientras todo alrededor se salía de control. Todibo pudo ser perfectamente expulsado como sucedió, aunque a Traoré y Joao Pedro, la justicia arbitral no les llegó.

El otro central del West Ham, Mavropanos se lanzó a ayudar a Todibo y cogió de la nuca a Joao Pedro, lo que llam{o la atención de Cole Palmer que corrió en auxilio de su compañero y esquivo un manotazo del rival.

Al final, el VAR atendió la situación con un llamado al árbitro para acusar sólo a Todibo, el único expulsado, aunque se espera que en los próximos días haya más castigos.