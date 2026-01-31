Shohei Ohtani no lanzará con Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Shohei Ohtani no lanzará para la selección de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La decisión fue tomada por el propio jugador y confirmada por Dave Roberts, mánager de Los Angeles Dodgers, quien explicó que el japonés participará únicamente como bateador designado durante el torneo que se disputará a mediados de marzo.

Roberts dejó claro que la organización habría respaldado a Ohtani si hubiera optado por lanzar también con su país, pero entendió el contexto físico que rodea al jugador después de los últimos años marcados por ajustes y por un proceso controlado de regreso al montículo.

“Absolutamente lo habríamos apoyado”, señaló el mánager durante el fanfest de los Dodgers, y reconoció que la decisión final no lo tomó por sorpresa.

El antecedente inmediato explica el fondo del asunto. En el Clásico Mundial de Beisbol 2023, Ohtani fue una de las figuras centrales del campeonato japonés. Abrió dos encuentros como lanzador y protagonizó una escena memorable al salir del bullpen en la final para cerrar el juego y asegurar el título en la novena entrada.

Meses después, sin embargo, una nueva molestia en el ligamento colateral cubital obligó a replantear su uso. Ohtani pasó todo 2024, su primer año con los Dodgers, como bateador designado de tiempo completo, sin actividad desde el montículo.

El regreso a lanzar se dio de manera gradual a lo largo de 2025, hasta quedar completamente integrado como abridor en la recta final de la temporada. En octubre realizó 4 aperturas en playoffs, incluida su última aparición en el Juego 7 de la Serie Mundial, donde retiró siete outs con apenas tres días de descanso.

Con ese antecedente, Roberts explicó que el enfoque para 2026 es claro: permitir que Ohtani retome su papel como jugador de doble función a tiempo completo, sin imponerle un límite rígido de entradas, pero dentro de una rotación híbrida de 6 lanzadores, con descansos adicionales entre aperturas.

Entendiendo lo que hizo el año pasado y lo que tuvo que atravesar, pareció la decisión correcta”, apuntó el mánager.

El propio Ohtani reconoció que la pretemporada ha transcurrido sin contratiempos, algo que no había ocurrido en ciclos recientes.

“No me lesioné este año, así que ha sido una preparación bastante normal”, comentó a través de su intérprete.

Japón llegará al Clásico sin Ohtani como lanzador, pero con la certeza de contar con su bate, mientras que los Dodgers apuntan a tenerlo en plenitud desde el inicio de la temporada regular.