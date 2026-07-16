Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak se viste de Heat y se inspira en el legado de Messi

Giannis Antetokounmpo, la colosal superestrella de la NBA, fue presentado oficialmente este jueves como la nueva pieza angular del Heat de Miami. El delantero griego no dudó en reconocer a Lionel Messi —todo un ícono del deporte en Florida— como su modelo a seguir.

"Messi puede pasar a la historia como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos", afirmó Antetokounmpo durante su presentación, apenas un día después de haber presenciado en Atlanta el vibrante triunfo de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra, en las semifinales del Mundial 2026.

El jugador griego confesó haber reflexionado profundamente sobre la trayectoria del astro argentino: desde sus inicios en el Barcelona, pasando por su etapa en el Paris Saint-Germain hasta su llegada al Inter Miami de la MLS en 2023, una decisión que, irónicamente, muchos críticos erróneos señalaron como el fin de su etapa en la élite. Lejos de retirarse, a sus 39 años, Messi es el guía de Argentina para su segunda final consecutiva, que disputará este domingo ante España.

"Cuando ves eso, te inspiras. Definitivamente te inspiras para cuidar tu cuerpo, para seguir haciendo lo correcto por tu equipo", confesó el exjugador de los Bucks de Milwaukee que, a sus 31 años, llega a Miami con la obsesión de conquistar el segundo título de campeón de su carrera.

Al dos veces ganador del MVP (Jugador Más Valioso) le impactó especialmente la camaradería que rodea al capitán argentino: "Pudiste ver cómo todos sus compañeros salieron disparados para ayudarlo cuando recibió un empujón. Eso tienes que ganártelo. El respeto que él tiene de sus compañeros de equipo, eso se gana... ojalá en mi carrera pueda hacer algo así".

Giannis Antetokounmpo, tras ser presentado oficialmente con el Heat. Reuters

La presentación de Antetokounmpo estuvo flanqueada por la cúpula de poder del Heat: el legendario Pat Riley y el entrenador Erik Spoelstra. Riley, conocido por su implacable visión directiva, expresó su orgullo por haber concretado la llegada de una nueva superestrella.

"Aterrizamos el avión. Ahora hay otro que tenemos que aterrizar", advirtió Riley, en una clara alusión a la ambición de la franquicia por repatriar a LeBron James, tras la finalización de su contrato con los Lakers de los Angeles.

Para Riley, la incorporación de Antetokounmpo devuelve a la franquicia al escalafón de los contendientes al anillo: "No estamos aquí para garantizar nada, pero queremos ganar. Este es el equipo que tenemos ahora mismo, y estoy contento con él".

Por su parte, Giannis justificó su salida de Milwaukee ante la falta de una estructura competitiva necesaria para seguir ganando: "Obviamente he conseguido muchas cosas en mi carrera, pero uno de mis objetivos es ganar otro campeonato. Siento que este es el mejor camino para lograrlo".

Anteto no perdió el tiempo y se puso a trabajar duro. X: @MiamiHEAT

Para cerrar su etapa como leyenda de los Bucks, Antetokounmpo decició cambiar su dorsal. Dejará atrás el histórico número 34 de Milwaukee para adoptar el número 7 en Miami: "Sentía que el 34 tiene mucho peso y mucha historia. Por respeto a la organización que me eligió en el Draft y para la que jugué durante 13 años, decidí dejar ese número allí y empezar un nuevo capítulo".