Edson Álvarez da la cara tras eliminación  de México y manda mensaje a la afición

El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, salió a dar la cara luego de caer 3-2 ante Inglaterra y ser eliminado en los Octavos de Final del Mundial 2026; El Machín envió un mensaje a la afición Tricolor y aseguró que este es el camino a seguir para el futuro inmediato pese a sufrir su tercer Aztecazo en la historia.

Ingresando al terreno de juego por la lesión de César Montes, Edson Álvarez vivió su tercera Copa Mundial de la FIFA (2018, 2022 y 2026) y se dio tiempo de hablar de Inglaterra, rival que impuso condiciones tras el doblete de Jude Bellingham y un tanto más de Harry Kane que sentenció el compromiso en la cancha del Estadio Ciudad de México:

El equipo lo dio todo contra una selección de jerarquía. En ningún momento nos sentimos menos y todo el tiempo estuvimos buscando, pensamos que era nuestro”.

Edson Álvarez y Erik Lira tras la eliminación de México en el Mundial 2026. Reuters

Para la afición que desde el jueves 11 de junio apoyó al combinado nacional, Edson Álvarez no tuvo más que palabras de agradecimiento para cada uno de los seguidores que se enfundaron en la playera verde:

Sabemos que la gente estuvo para nosotros en cada paso que dimos, su energía nos llenaba de alegría y poder darle una alegría a esta gente que ha sufrido mucho en general”.

Finalmente, el capitán del Tricolor aseguró que pese a lo vivido en el proceso mundialista, es el camino que debe seguir la Selección Mexicana, de cara a un proceso en donde volverán a Eliminatorias Mundialistas para clasificar a la Copa del Mundo 2030, donde Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos fungirán como anfitriones de la próxima cita más importante del futbol:

Desde el principio hubo muchas dudas en este grupo, creo que es el camino que tenemos que seguir. Duele muchísimo porque es una familia, un grupo espectacular de principio a fin”.

BFG