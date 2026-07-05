México: Los errores de Jorge Sánchez y Edson Álvarez que marcaron la eliminación del Mundial 2026

La Selección Mexicana sufrió una dura derrota ante Inglaterra en el Mundial, a pesar de entregar una de sus mejores actuaciones en el torneo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre compitió de tú a tú durante largos tramos del encuentro, generando ocasiones claras y mostrando solidez en el mediocampo, pero los errores individuales en defensa terminaron costando caro.

Guillermo Ochoa vivió sus últimos minutos como futbolista profesional; su último partido fue durante el México Vs Chequia del Mudnial 2026. Reuters

Aunque México dejó una imagen positiva en cuanto a intensidad y propuesta, la calidad de Inglaterra en los momentos clave y las fallas puntuales en la zaga tricolor marcaron la diferencia.

Errores defensivos rompen la racha invicta de México

México llegó a este duelo contra Inglaterra con un registro impecable: sin goles en contra en lo que iba del Mundial. Sin embargo, los errores defensivos fueron evidentes y terminaron por derrumbar esa muralla que tanto había costado construir.

Jorge Sánchez fue uno de los principales responsables en los goles de Jude Bellingham. En el primero, el lateral derecho perdió la marca por la espalda, no regresó a tiempo a su zona y permitiendo que el inglés rematara con comodidad dentro del área tras un centro preciso.

En el segundo tanto de Jude, Sánchez volvió a verle el número al inglés. Otra vez dejó que entrará sólo y aunque Erik Lira trató de cerrar, no impidió que anotará su doblete.

Ya en la parte complementaria, con un hombre más tras la expulsión de Quansah, Edson Álvarez, que ingresó en el segundo tiempo tras la lesión de César Montes, tuvo una mala marca sobre Harry Kane en la jugada previa al penalti.

El capitán mexicano se dejó superar ante el capitán inglés, perdió de vista el esférico y tras varios rebotes, este le cayó a Gordon, quien se fue contra Rangel y al final, se señaló el penalti, que posteriormente convirtió Harry Kane.

Algo tenía que hacer bien México, no fallar en defensa ante jugadores de élite y hoy, en el partido más importante, la defensa mexicana se vio muy desequilibrada y permitió tres goles, los últimos del Mundial 2026.

El Tala se queda cerca del récord histórico

Raúl Rangel no pudo mantener su arco en cero en este partido clave. A pesar de realizar varias atajadas de mérito a lo largo del Mundial, los goles ingleses terminaron con su imbatibilidad en el torneo.

El experimentado portero mexicano se quedó a un paso de igualar un récord histórico de porterías imbatidas consecutivas para México en Copas del Mundo.

Edson Álvarez y Erik Lira tras la eliminación de México en el Mundial 2026. Reuters

Su actuación general fue positiva, pero los errores de sus compañeros delante de él le impidieron alcanzar la marca que hubiera sido un logro personal y colectivo memorable.