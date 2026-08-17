Tras heroica reacción, México es campeón de la Serie del Caribe Kids

México estuvo a un solo strike de perder la final, pero respondió con una remontada memorable para proclamarse campeón de la Serie del Caribe Kids 2026, luego de vencer 11-8 a República Dominicana en Tepic, Nayarit.

La novena mexicana llegó a su última oportunidad ofensiva abajo 8-6 y con el margen prácticamente agotado. Entonces apareció Jesús Solís, quien, cuando México estaba a un strike de la derrota, conectó un cuadrangular de dos carreras que empató el encuentro y cambió por completo la historia de la final.

El batazo de Solís desató la reacción. Apenas unos instantes después, Jesús Berrelleza también mandó la pelota del otro lado de la barda para completar jonrones espalda con espalda y colocar a México por primera vez arriba en aquella entrada.

Pero México no se conformó.

Brayan Estrada e Ian Chávez mantuvieron encendido el ataque con imparables, mientras que un wild pitch y un balk abrieron la puerta para aumentar la ventaja. Mauricio Rosales terminó de sentenciar el encuentro con un sencillo productor que colocó el definitivo 11-8.

De estar eliminado a levantar el título

El rally de cinco carreras transformó en cuestión de minutos una final que parecía encaminada hacia República Dominicana y convirtió a México en campeón de la competencia por primera vez.

México había tomado ventaja desde la primera entrada, cuando César Godoy anotó de caballito tras una base por bolas a Berrelleza con las bases llenas.

República Dominicana respondió con tres carreras, incluida una producida por cuadrangular de Daniel Paniagua, aunque los mexicanos recuperaron el mando y llegaron a colocarse arriba 6-3.

Los dominicanos reaccionaron con fuerza en la cuarta entrada. Germán Paulino conectó jonrón solitario y, después de otra anotación en wild pitch, Isaac Brito disparó un doblete con las bases llenas que produjo tres carreras y puso el marcador 8-6.

Parecía suficiente.

México, sin embargo, se negó a entregar el último out.

Solís apareció cuando prácticamente no había margen y, con un strike separando a su equipo de la derrota, empató la final con el cuadrangular más importante del torneo.

Ian Espinoza terminó además como una de las figuras de la competencia y fue reconocido como Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe Kids 2026. El lanzador mexicano retiró por la vía del ponche a seis de los ocho bateadores que enfrentó en la final.

El título también impidió el tricampeonato de República Dominicana, que había conquistado las dos primeras ediciones de la Serie del Caribe Kids, disputadas en Panamá y Venezuela.

México pasó así de estar a un strike de perderlo todo a celebrar el campeonato, en una última entrada que convirtió una derrota casi consumada en una coronación inolvidable.