¿Por qué Gilberto Mora no va con México Sub-20 en busca del boleto olímpico?

Gilberto Mora deslumbró en el Mundial 2026 con un nivel excepcional que lo consolidó como una de las grandes promesas del futbol mexicano.

A los 17 años, el mediocampista de Xolos fue figura clave para el Tri, destacando por su madurez, goles y asistencias en un torneo de alto calibre frente a rivales experimentados.

Gilberto Mora ha estado en el radar de varios clubes de Europa Mexsport

¿Por qué Gilberto Mora no fue convocado para la Sub-20?

Tras su irrupción con la Selección Mayor en el Mundial 2026, muchos anticipaban su liderazgo en el Premundial Concacaf, donde México aspira a brillar como local y avanzar en las instancias decisivas.

Alex Diego, entrenador de la Selección Mexicana Sub-20, explicó por qué Gilberto Mora no jugará el Campeonato Concacaf de la categoría

El técnico fue claro al justificar la ausencia de Mora en la lista para el Premundial. Argumentó que el jugador ya forma parte del proceso de la Selección Mayor, por lo que no se le considerará para esta competencia juvenil.

Gil arrastraba una lesión que lo mantuvo con muchos cuidados y al final se decide que su proceso es con Selección Mayor. Es una decisión correcta, tuvo un Mundial muy bueno”, afirmó.

Esta estrategia busca proteger la proyección de Gilberto Mora sin exponerlo a un calendario saturado.

México busca el Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028

El campeonato de Concacaf de la Sub-20 dará dos boletos: la clasificación al Mundial 2027 y para los Juegos Olímpicos 2028.

Si México quiere estos dos pases, primero tiene que llegar a Semifinales, ahí clasificará a la Copa del Mundo de la categoría. Mientras que el boleto para Los Ángeles 2028, el ‘Mini Tri’ tendrá que ser campeón.

Calendario Campeonato Concacaf Sub-20