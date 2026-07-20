México vuelve al Top 10 del ranking FIFA tras histórico Mundial 2026

La Selección Mexicana vio reflejada en el ranking mundial de la FIFA la histórica actuación que firmó en la Copa del Mundo 2026, luego de escalar cuatro posiciones para regresar al Top 10 de la clasificación internacional.

El equipo que dirigió Javier Aguirre comenzó el Mundial ubicado en el puesto 14, pero las victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador le permitieron dar un importante salto para colocarse en la décima posición de la clasificación correspondiente al mes posterior al torneo.

Además del ascenso en el ranking, el representativo nacional cerró oficialmente la Copa del Mundo en el noveno lugar, al ser el mejor equipo entre todos los eliminados en los Octavos de Final, un reconocimiento que premió el desempeño mostrado durante el certamen celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

La actuación del Tricolor también quedó marcada por un hecho histórico. Con el triunfo de 2-0 sobre Ecuador, México consiguió su primera victoria en una ronda de eliminación directa de un Mundial en 40 años, rompiendo una larga sequía que se había convertido en una de las principales asignaturas pendientes del combinado nacional.

España recuperó la cima del mundo

El Mundial 2026 también provocó importantes movimientos en la parte alta del ranking de la FIFA. España recuperó el liderato de la clasificación tras conquistar el campeonato del mundo al imponerse 1-0 a Argentina en la final disputada en el estadio de New York/New Jersey.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente alcanzó 1,995.88 puntos, suficientes para desplazar a la selección argentina, que descendió al segundo puesto con 1,970.37 unidades, pese a disputar la final del torneo.

La conquista significó además la segunda Copa del Mundo en la historia de la selección española, 16 años después del título obtenido en Sudáfrica 2010, y le permitió recuperar el primer lugar del ranking que había perdido apenas unos meses antes.

Por su parte, Francia, que terminó en el cuarto lugar del Mundial, completó el podio de la clasificación al ubicarse en la tercera posición con 1,948.97 puntos.

Otro de los movimientos más llamativos fue el protagonizado por Noruega, una de las grandes revelaciones del torneo. El conjunto nórdico protagonizó el ascenso más importante de toda la actualización al subir 12 posiciones, colocándose en el lugar 19 del ranking mundial gracias a la mejor participación mundialista de su historia.

Para México, el regreso al grupo de las diez mejores selecciones representa un rrspaldo al crecimiento mostrado durante el Mundial 2026 y un impulso de cara al inicio del nuevo ciclo internacional, con la mira puesta en consolidar el proyecto encabezado ahora por Rafael Márquez y mantener al Tricolor entre la élite del futbol mundial.