Rodri quiere que España tenga más ganas de ganar que miedo a perder en la final del Mundial

Durante la semifinal ante Francia, cuando España necesitaba dar un golpe contundente para alcanzar la final, Rodri les dejó un mensaje a sus compañeros: “que había que tener más ganas de ganar, que miedo de perder”.

El Balón de Oro de 2024 Rodri ha sido mucho más que el capitán de España durante uno de los ciclos más exitoso de la selección. El mediocampista es la mente de una selección que primero conquistó la Nations League, después la Eurocopa y que ahora está a un partido de levantar la Copa del Mundo.

Rodri ha conquistado prácticamente todo a nivel individual y colectivo, pero incluso algunos de esos reconocimientos cambiarían de valor frente a la posibilidad de ser campeón mundial.

Lo más grande que te puede ocurrir es ser campeón del mundo, y entendiendo eso, evidentemente cambiaría muchas cosas. Yo creo que todo es un proceso para alcanzar algo tan importante e ir educando a tu cabeza y a tu mentalidad de qué puede seguir haciendo cosas grandes, es el reto que nos faltan a muchos de nosotros, de aspirar algo mucho más grande, aunque estoy contento con mi carrera”, señaló el jugador del Manchester City.

Rodri en conferencia de prensa previo a la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Hugo Sánchez

Frente a España estará Argentina y, con ella, Lionel Messi. Para Rodri, el rival más grande también tiene al jugador más grande de la historia.

No hace falta expresar lo que significa Messi para el futbol y para Argentina. Evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar su selección y llevarla a ganar la Copa del Mundo. Creo que Argentina es mucho más que Messi, tienen jugadores de alto nivel. Somos los dos equipos que mejor juegan en lo colectivo”, añadió.

Rodri ha guiado a España desde el centro del campo, pero también desde la cabeza. El Balón de Oro sabe que el último paso de este ciclo ganador exige algo más que futbol: una mentalidad capaz de cambiar el miedo a perder por las ganas de ganar.

BFG