Video: Mourinho defiende a los suyos. ¿Quién cree que debió ganar el Balón de Oro?

Es su Director Técnico, trabaja día a día a su lado y considera que tanto Kylian Mbappé como Jude Bellingham debieron tener un mejor resultado en la pasada Gala del Balón de Oro.

Pero con quien Mourinho fue contundente en su análisis, fue con el delantero francés, quien es por mucho el delantero con más goles en Copa del Mundo.

Creo que Kylian es Kylia, Kylian es único y si tenemos un Balón de Oro cada temporada… Ok, algunos han repetido, Messi, Cristiano, Ronaldo Nazario, Platini, hay gente que ha repetido, pero cada año tenemos un Balón de Oro, pero… el mejor goleador de la historia de los mundiales hay sólo uno, no hay otra cosa, es una cosa absolutamente única y Kylian es único”, mencionó el técnico portugués, en la conferencia de prensa previa al juego contra el Racing de Santander.

Kylian marcó en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026 10 goles. Previamente, en Qatar 2022 donde Francia disputó la Final, el atacante marcó 8 tantos y en Rusia 2018, cuatro goles más.

“De la votación del Balón de Oro, la cosa que me ha dejado todavía más, un poco con la boca abierta, un poco con la sorpresa, es Jude Bellingham, décimo primero. ¡No comments!", dijo.

El objetivo de la temporada, no era ganarle al Barcelona

Mou no entró en polémica por los cuestionamientos de si el objetivo de la temporada ya se cumplieron al ganar el clásico de la fecha 10 entre Barcelona y Real Madrid.

“Con el paso de los años me considero más equilibrado, a la hora de me da igual lo que dicen. Si me critican no me afecta y si dicen que yo he hecho esto, esto, esto y que en Barcelona he hecho esto, esto, esto, ya no lo como", concluyó.