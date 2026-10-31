Manchester United en crisis, ¿se irá Michael Carrick?

Manchester United volvió a caer en Premier League. En su duelo reciente ante Chelsea, los dirigidos por Michael Carrick cayeron 2-0 en Stamford Bridge y se hundieron más en la clasificación. Con riesgo serio de estar en puestos de descenso, podría haber incertidumbre sobre un cambio en la dirección técnica. Sin embargo, el exjugador y ahora entrenador de los Red Devils no parece estar en juego.

Manchester United acumula nueve partidos consecutivos sin ganar

Tras su derrota ante Chelsea, los Red Devils llegaron a nueve juegos sin ganar en todas las competiciones. Su última victoria fue el pasado 10 de septiembre ante el Sabah en Champions League, partido que ganaron 4-0. Desde ese momento, el United se ha sumido en una de sus peores crisis históricas. Incluso, está muy cercano a los lugares de descenso.

En esta seguidilla de encuentros sin triunfo, Manchester tiene seis derrotas (0-1 contra Manchester City, 2-3 ante Brighton, 0-2 frente al Atlético de Madrid, 4-1 ante Como, 0-3 contra Bournemouth y 0-2 ante Chelsea) y tres empates (1-1 contra Fulham, Tottenham y Leeds United). Con estos los Red Devils están cerca de los dos meses sin una victoria.

Manchester United volvió a perder REUTERS

Esta mala racha ya los ha comprometido en todas sus competencias. En la Premier League están en la 17ma posición con solamente siete puntos de 27 posibles, algo que los tiene solo un lugar arriba de los de descenso. Por otro lado, en la Carabao Cup ya fueron eliminados en la tercera ronda. Y en Champions League, aunque siguen en zona de playoffs, solo tienen tres unidades.

¿Michael Carrick está en riesgo?

A pesar del mal momento, la continuidad de Michael Carrick como director técnico del Manchester United parece no correr riesgo. Semanas atrás, directivos de los Red Devils respaldaron a su histórico exjugador. De igual manera, el mismo inglés se siente seguro de seguir al frente del conjunto rojo.

Michael Carrick desencajado tras otra derrota REUTERS

Luego de la última derrota ante Chelsea, el estratega mencionó que confía plenamente en dirigir el próximo partido del United. Asimismo, reconoció que es una mala racha lo que viven actualmente, pero solo piensan en revertirla y empezar a ganar partidos.

“Sí. Ahora estoy enfocado en preparar a los muchachos para el partido de mitad de semana. Sí, exactamente eso. Hay muchas emociones de por medio. Somos un gran club de futbol y queremos ganar partidos. Las cosas se han puesto muy en nuestra contra y todo se ha desmoronado rápidamente”, dijo Carrick.