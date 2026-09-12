Tottenham sigue sin marcar en Premier League y una pizzería se burla

El Tottenham empató 0-0 ante el Everton en la cuarta jornada de la Premier League 2026-2027 y volvió a dejar puntos en casa. El resultado permitió que los Spurs salieran momentáneamente de las posiciones de descenso, aunque podrían regresar a ellas este domingo.

El recién ascendido Coventry City podría modificar nuevamente la situación si consigue derrotar al Brighton & Hove Albion. Ese resultado dejaría al Tottenham otra vez en los puestos de descenso después de cuatro fechas.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi acumula apenas dos puntos en el campeonato, obtenidos mediante los dos empates sin goles que registra hasta ahora. Además, todavía no ha conseguido marcar en la nueva temporada.

La falta de goles contrasta con la inversión realizada durante el último mercado de verano. El Tottenham gastó más de 350 millones de euros en fichajes, pero el desembolso todavía no se refleja en el rendimiento ofensivo del equipo.

Tottenham no marca desde mayo

El último gol de los Spurs en la Premier League ocurrió el 24 de mayo, durante la última jornada de la temporada pasada. En aquella ocasión, el conjunto londinense derrotó 1-0 precisamente al Everton.

Ese triunfo tuvo consecuencias importantes para el Tottenham, ya que le permitió mantenerse en la máxima categoría y terminar tres puntos por encima de los puestos de descenso, una zona en la que estuvo involucrado durante buena parte de la campaña.

Desde entonces, el equipo no ha vuelto a marcar en un partido oficial de liga. La racha se extendió durante las primeras cuatro jornadas del nuevo campeonato y ha provocado distintas reacciones alrededor del club, incluidas algunas en tono de burla.

Una pizzería se burla de la sequía goleadora

La cuenta de X de una pizzería con franquicias en diferentes partes del mundo aprovechó la ausencia de goles para publicar un mensaje dirigido al Tottenham. De acuerdo con la publicación, el establecimiento había entregado 489 millones 297 mil 478 pizzas desde la última anotación de los Spurs en la Premier League.

La cuenta ya había utilizado anteriormente la situación deportiva del conjunto londinense para realizar comentarios similares. Entre sus publicaciones previas apareció una referencia a la cantidad de pizzas vendidas desde la última vez que el Tottenham consiguió una victoria.

La nueva publicación llegó después del empate sin goles contra Everton, que amplió a cuatro jornadas el inicio de temporada sin anotaciones para el conjunto de De Zerbi.