Ni los millones invertidos en fichajes sacan al Tottenham del fondo de la Premier League

Tottenham sumó su segunda derrota de la temporada 2026-2027 de la Premier League tras caer 2-0 como local ante el Newcastle y se mantiene en el último lugar de la clasificación. El resultado llegó pese a la inversión realizada por el club durante el mercado de verano para modificar el rumbo del equipo.

El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi comenzó la campaña con dos derrotas y, a falta de que concluya la segunda jornada, permanece en el fondo de la tabla general. Todo apunta a que los Spurs llegarán a su tercer partido de la temporada entre los últimos lugares.

La situación contrasta con el mercado de fichajes del equipo londinense, que incorporó jugadores en distintas zonas del campo y realizó una inversión de más de 350 millones de euros.

Anthony Elanga marcó uno de los goles del partido. REUTERS

Newcastle derrotó al Tottenham en Londres

Newcastle se impuso 2-0 al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium con anotaciones de Anthony Elanga y Yoane Wissa. El encuentro se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pero las Urracas resolvieron el resultado en el complemento.

El primer tanto llegó al minuto 61. Elanga recibió el balón, controló y giró antes de sacar un disparo de pierna izquierda que colocó en el segundo poste para superar la resistencia del equipo local y abrir el marcador.

Tottenham intentó reaccionar después de recibir el gol, pero Newcastle volvió a encontrar la portería. Wissa apareció tras una jugada derivada de un tiro de esquina, en la que hubo un primer remate de cabeza antes de que el delantero encontrara el balón.

El atacante consiguió conectar el esférico con la fuerza suficiente para dirigirlo hacia la portería y ampliar la ventaja de la visita. El segundo gol dejó al equipo de De Zerbi sin margen para recuperar el resultado durante los minutos restantes.

Con la derrota, los Spurs acumularon su segundo resultado negativo en las primeras dos fechas. El club londinense continúa sin sumar puntos en el arranque de la temporada y permanece en el último puesto de la clasificación provisional.

Wissa le marcó a los Spurs. REUTERS

Más de 350 millones de euros y el Tottenham sigue sin responder

El Tottenham realizó cambios en su plantilla durante el mercado de verano con la intención de revertir los resultados de la campaña anterior, cuando el equipo terminó a tres puntos de los puestos de descenso.

De acuerdo con las cifras de Transfermarkt, la inversión del club durante el verano fue de 354 millones de euros. Entre las incorporaciones con mayor costo se encuentran Sandro Tonali, por 108 millones de euros; Mateus Fernandes, por 99 millones; Savinho, por 87.7 millones, y Jan Paul van Hecke, por 60 millones.

Además de esos movimientos, el conjunto inglés integró a otros futbolistas como Marcos Sensi, Andy Robertson, Dubravka y Marmoush, quienes llegaron al equipo como jugadores libres o mediante cesiones.

Pese a la reestructuración de la plantilla y al gasto realizado durante el periodo de transferencias, el Tottenham no ha conseguido cambiar su inicio de temporada.