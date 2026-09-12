¿Cuántos jugadores perderá América por Selección? Santiago Baños respalda a Rafa Márquez

El América ya anticipa las bajas que tendrá en la fecha FIFA del presente mes y octubre, actividad que se reanuda con las Selecciones Naciones tras el Mundial 2026. Y el panorama no suele preocupar a la directiva azulcrema, al anticipar que por lo menos dos mexicanos serán convocados, lo que coincide con las supuestas intenciones del Tricolor por llamar máximo a dos jugadores por club de Liga MX.

“¿Cuántos?, no sé, el club América tiene muchos seleccionados, tenemos cuatro o cinco extranjeros y dos de México”, soltó Santiago Baños, presidente deportivo del América, durante la presentación de refuerzos.

De los extranjeros, Brian Rodríguez y Santiago Bueno -recién fichado- perfilan a ser convocados por Uruguay, mientras que el lateral izquierdo Cristian Borja hará lo propio con Colombia, de acuerdo a los últimos listados de dichas selecciones.

Al momento, Santiago Baños indicó que no ha tenido contacto con Rafa Márquez ni los planes para que el cuerpo técnico del Tricolor, presentado el jueves en el CAR, visite las instalaciones del Club América, en Coapa.

La verdad es que no hemos sido notificados, cuándo vaya a ser la visita, tiene mucho trabajo como cualquier cuerpo técnico”, añadió Baños también cauteloso por no mencionar a los elementos que acudirán a sus respectivas selecciones.

Pero al igual que en el ciclo anterior con Javier Aguirre, Santiago Baños a nombre del América presumió el apoyo al proyecto de Rafa Márquez en su camino al Mundial 2030.

“Le deseamos lo mejor a Rafa, lo que necesite tiene el total apoyo del club América”.

A reserva del anuncio de la primera lista de Rafael Márquez y el inicio de concentración en el CAR, la Selección Mexicana se medirá en duelos amistosos a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, todos en canchas estadounidenses.

Sobre los mexicanos que América perdería en la fecha FIFA, vislumbra Israel Reyes (seleccionado en el Mundial 2026), mientras que Erik Sánchez y Ramón Juárez son otros que han sido llamados en el proceso anterior de Javier Aguirre.