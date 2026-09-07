Olmecas vs Toros: La LMB presenta una Serie del Rey inédita con 33 años de espera

La Liga Mexicana de Beisbol llegó a su última estación con una final que nunca antes había ocurrido. Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco se enfrentarán por primera vez en la historia en una Serie del Rey, con el campeonato de 2026 como premio.

La serie comenzará este martes 8 de septiembre en el Toros Mobil Park y pondrá frente a frente a dos de los tres mejores equipos de toda la temporada regular. Tijuana terminó con marca de 60-31, mientras que Tabasco cerró con 54-38. Sólo Diablos Rojos del México, con 64-29, tuvo un mejor registro.

Pero los números apenas cuentan una parte de la historia. Para los Olmecas, esta final representa el regreso a una pelea por el campeonato después de 33 años. Para los Toros, es la oportunidad de conquistar un tercer título desde su regreso a la Liga Mexicana de Beisbol.

¿Cómo llegan Olmecas y Toros a la Serie del Rey 2026?

Los Olmecas tuvieron que sobrevivir a una postemporada mucho más larga antes de instalarse en la final. Después de superar a Bravos de León y Guerreros de Oaxaca, Tabasco enfrentó a Pericos de Puebla por el campeonato de la Zona Sur.

El boleto a la Serie del Rey llegó el 4 de septiembre. Los Olmecas remontaron para vencer 10-8 a Pericos y ganar la Serie de Campeonato del Sur por 4-1. Así, Tabasco regresó a la gran final por primera vez desde 1993 y ahora busca conquistar el segundo campeonato de su historia.

Del otro lado aparecen unos Toros que llegaron a la definición con autoridad. Tijuana derrotó 4-1 a Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato de la Zona Norte y aseguró la localía para la Serie del Rey gracias a su mejor récord durante la campaña.

La novena fronteriza buscará su tercer campeonato desde su regreso a la LMB en 2014. La organización ya levantó la Copa Zaachila en 2017 y 2021, por lo que esta será una nueva oportunidad para colocar un tercer trofeo en sus vitrinas.

¿Cuándo comenzó la historia entre Toros y Olmecas?

La primera vez que estas organizaciones se enfrentaron fue el 10 de junio de 2014, precisamente en Tijuana. Los Toros ganaron aquel encuentro 10-1.

Desde entonces, la balanza se ha inclinado claramente hacia los fronterizos. Tijuana domina los enfrentamientos directos por 28-13.

Uno de los capítulos más importantes ocurrió el 16 de julio de 2017. Manny Barreda lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Toros de Tijuana, precisamente contra los Olmecas de Tabasco.

Barreda enfrentó a 29 bateadores, completó la ruta con 135 lanzamientos y ponchó a 14. Tijuana ganó aquel encuentro 4-0. Los 14 chocolates también representaron, en ese momento, un récord para un pitcher de la organización.

¿Cómo quedaron los últimos enfrentamientos entre Toros y Olmecas?

La temporada regular ofreció un adelanto de lo que puede suceder en la Serie del Rey.

Toros y Olmecas se enfrentaron del 19 al 21 de junio en Tijuana. La novena fronteriza ganó dos de los tres partidos y se quedó con la serie particular.

El antecedente también tiene un vínculo especial en el dugout. Luis Carlos Rivera, actual manager de los Olmecas, dirigió a los Toros durante 2024. Rivera terminó aquella temporada en Tijuana con récord de 19-15 antes de dejar el puesto. Ahora regresará al Toros Mobil Park, pero sentado en el dugout visitante.

¿Cuándo y dónde se juega la Serie del Rey 2026?

Juego 1: Martes 8 de septiembre | 20:35 h Toros Mobil Park

Juego 2: Miércoles 9 de septiembre | 20:35 h Toros Mobil Park

Juego 3: Viernes 11 de septiembre | 19:30 h Estadio Centenario 27 de Febrero

Juego 4: Sábado 12 de septiembre | 19:00 h Estadio Centenario 27 de Febrero

Juego 5 (*De ser necesario): Domingo 13 de septiembre | 18:00 h Estadio Centenario 27 de Febrero

Juego 6 (*De ser necesario): Martes 15 de septiembre | 20:35 h Toros Mobil Park

Juego 7 (*De ser necesario): Miércoles 16 de septiembre | 20:35 h Toros Mobil Park

(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México)

¿Dónde ver la Serie del Rey 2026 entre Toros y Olmecas?

La Serie del Rey podrá seguirse a través de distintas plataformas y señales que tienen acuerdos de transmisión con la Liga Mexicana de Beisbol.

Imagen Multicast tendrá los Juegos 1, 2, 5 y 7, mientras que Imagen Televisión tendrá los Juegos 4 y 5.

Además, los aficionados podrán encontrar encuentros de la Serie del Rey en señales y plataformas como LMB TV, ViX, Disney+, TUDN, ESPN, TVC Deportes, Claro Sports y Azteca Deportes.