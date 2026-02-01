México Verde revive la pesadilla y cae en el noveno en el arranque de la Serie del Caribe

Los Tomateros de Culiacán, conocidos ahora como México Verde, comenzaron su participación en la Serie del Caribe exactamente como terminó la final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico: perdiendo un juego que parecía bajo control.

Un batazo oportuno en el momento límite volvió a inclinar la balanza en su contra.

Cangrejeros de Santurce vino de atrás en el noveno inning y venció 5-4 a México Verde, en el partido inaugural disputado en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, ante una entrada cercana a los 9 mil aficionados.

El desenlace fue tan directo como doloroso. Rubén Castro conectó una línea tendida a la banda izquierda frente a Miguel Vázquez, con dos outs, que impulsó las carreras del empate y la ventaja, sellando una remontada que silenció al estadio.

Puerto Rico llegó al cierre del noveno episodio perdiendo por una carrera. Ante Anthony Gose, Isán Díaz recibió pelotazo y avanzó a segunda tras el sacrificio de Jack López. El boleto al emergente Jeremy Arocho provocó el cambio de lanzador: Lorenzo Bundy llamó al montículo a Miguel Vázquez.

Joneshwy Fargas entró como corredor emergente y un rodado de Andrew Velázquez colocó corredores en segunda y tercera, justo antes del batazo decisivo de Castro.

La victoria fue para Gabriel Rodríguez, quien lanzó una entrada sin permitir daño, mientras que Gose cargó con la derrota.

Desde antes, Yohandy Morales había sido clave al conectar cuadrangular de dos carreras en el cuarto inning, manteniendo con vida a los boricuas.

México Verde había construido ventaja temprano. En el primer capítulo, Estevan Florial abrió con sencillo, Allen Córdoba negoció boleto y un doblete de Rodolfo Amador produjo la primera carrera; más tarde, Córdoba anotó con elevado de sacrificio de Joey Meneses.

En el segundo episodio llegaron otras dos anotaciones: Jason Atondo abrió con sencillo, Luis Verdugo conectó doblete impulsor y Alí Solís agregó un hit productor, acción que marcó la salida del abridor Colin Wiles.

Puerto Rico recortó distancias con el jonrón de Morales y volvió a acercarse en el séptimo inning con carrera impulsada de Rubén Castro frente a Rafael Córdova. Todo quedó servido para el cierre dramático.

A la ofensiva, Rodolfo Amador fue el mejor bat mexicano al irse de 4-3, con doblete y una impulsada. Yadir Drake, Jason Atondo y Alí Solís aportaron dos sencillos cada uno.

Por los boricuas destacaron Rubén Castro (5-2, dos impulsadas), Yohandy Morales (jonrón y dos producidas) y Nelson Velázquez (4-2).

En el montículo, David Reyes abrió por México y, pese a retirar sin hit las primeras tres entradas, salió en la parte baja del quinto inning tras lanzar cuatro entradas y un tercio, con dos carreras limpias, tres ponches y un boleto. El bullpen no logró cerrar la historia.

Puerto Rico jugará este lunes ante República Dominicana, mientras que México Verde tendrá descanso y regresará al terreno el martes frente a Panamá.

Tras la ceremonia inaugural, el anfitrión Charros de Jalisco, como México Rojo, se enfrentará a los Leones del Escogido, de República Dominicana, en una reedición de la final disputada el año pasado en Mexicali.