El siete veces ganador del Super Bowl en la NFL, Tom Brady, sigue incursionando en el mundo de los negocios en franquicias deportivas y ahora reportes indican que el ex marsical de campo de New England y Tampa Bay, compró acciones del Chelsea de la Premier League.

De acuerdo a información revelada por ESPN, Tom Brady adquirió recientemente una participación minoritaria del club inglés, aunque no se reveló cual será el porcentaje de la adquisición. Hasta el momento Chelsea y la firma Clearlake, accionistas mayoritarios, no han emitido ningún tipo de comunicados al respecto.

A falta de confirmarse, esta adquisición cobra aún más sentido debido a que recientemente Tom Brady vendió el 3.3% de acciones que poseía del Birmingham City, club de la Championship (segunda división de Inglaterra) apenas a inicios de mes.

Tom Brady es dueño minoritario de los Raiders y analista para Fox Sports. Reuters

Tom Brady y sus lazos con el Chelsea

Tal parece que el deseo de adquirir acciones del Chelsea no surgieron recientemente y es algo que Brady ya venía analizando tiempo atrás.

Según información de The Guardian, Tom estuvo presente en la fiesta de celebración del club luego de ganar la Final del Mundial de Clubes en 2025, esto gracias a su gran relación con Behdad Eghbali, otro copropietario del club.

Tom Brady, dueño minoritario de franquicias en tres distintos deportes

Desde su retiro como profesional de los emparrillados, Tom Brady se ha encargado de diversificar sus negocios y además de ser comentarista de NFL para la cadena FOX en Estados Unidos, el ex mariscal de campo ya es accionista de tres importantes equipos en tres diferentes deportes.

En 2024 Brady adquirió el 5% de Las Vegas Raiders y este es probablemente el proyecto de inversión que más ilusión le genera a la leyenda del futbol americano; constantemente se le ve publicando en redes sociales sobre el equipo y reportes señalan que Mark Davis, dueño mayoritario, lo tiene muy en cuenta para decisiones importantes de la franquicia.

Tom Brady es dueño minoritario de los Raiders. Foto: Especial

Ademas de Raiders, Tom Brady decidió invertir en otra franquicia de Las Vegas que de igual forma le pertenece a la familia Davis y se convirtió en accionista de las Aces de la WNBA (Asociación Nacional de Baloncesto Femenino), una de las franquicias más importantes de la liga durante los últimos años.

Su llegada al futbol no se dio ahora con Chelsea, sino que desde el 2023 ya era accionista de Birmingham City, aunque sí dio un salto importante en cuanto a ‘nivel’ se refiere.