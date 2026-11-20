La National Women's Soccer League (NWSL) cerró su temporada regular 2026 con cifras históricas de asistencia. La competencia estadounidense superó los 2.6 millones de aficionados en sus estadios y estableció un nuevo récord de público acumulado, en una campaña que confirmó el crecimiento del fútbol femenino en Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras compartidas por la liga al finalizar la fase regular, la NWSL registró aproximadamente 2.64 millones de asistentes, un aumento del 36% respecto a 2025 y un promedio de 11 mil 003 espectadores por partido. Esta última cifra representó un incremento del 3% respecto a la temporada anterior.

El crecimiento estuvo acompañado por la expansión de la competición a 16 equipos, con la incorporación de Denver Summit FC y Boston Legacy FC. Ambos clubes disputaron su primera campaña en la máxima categoría y contribuyeron a ampliar la presencia de la liga en el país.

Denver Summit protagonizó la mayor asistencia en la historia de la NWSL

Uno de los momentos más destacados de la temporada ocurrió el 28 de marzo, cuando el Denver Summit recibió al Washington Spirit en su primer partido como local.

El encuentro, disputado en el Empower Field at Mile High, reunió a 63 mil 004 aficionados y estableció un nuevo récord de asistencia para un partido de la NWSL. La cifra también representó la mayor convocatoria para un evento de una liga deportiva profesional femenil en Estados Unidos.

El encuentro terminó con empate sin goles, pero la presencia de más de 63 mil personas convirtió la inauguración del equipo de Denver en uno de los acontecimientos más importantes de la campaña.

La marca anterior pertenecía a Bay FC, que reunió a 40 mil 091 espectadores en su partido frente al Washington Spirit en agosto de 2025, disputado en Oracle Park, San Francisco.

El fútbol femenino mantiene su crecimiento en Estados Unidos

Los registros de 2026 prolongaron una tendencia positiva para la NWSL, que consiguió superar los 10 mil espectadores por partido por cuarta temporada consecutiva.

Además de las cifras acumuladas, la liga alcanzó 39 partidos con entradas agotadas, más del doble que en 2025 y contabilizo 130 encuentros con más de 10 mil aficionados un incremento del 44% comparado al año anterior.

Con estos resultados, la NWSL cerró una campaña histórica en las tribunas y reforzó su posición dentro del deporte profesional femenino estadounidense, en un momento en el que la visibilidad y el seguimiento del fútbol femenil continúan aumentando.