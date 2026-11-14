Reaparece Giovani dos Santos: foto junto a sus hermanos sorprende por su aspecto actual

Giovani dos Santos volvió a llamar la atención de los aficionados mexicanos luego de reaparecer públicamente en una fotografía junto a sus hermanos Jonathan y Éder dos Santos. La imagen, compartida en redes sociales, rápidamente generó reacciones, especialmente por el aspecto actual del exfutbolista del Barcelona y América, quien lleva varios años alejado de las canchas y de la vida pública.

El reencuentro familiar ocurrió durante una sesión de pádel, actividad que los tres hermanos aprovecharon para compartir un momento juntos. Fue Jonathan quien publicó la fotografía en sus redes sociales, aunque uno de los detalles que más llamó la atención fue la apariencia de Giovani.

La publicación no tardó en generar comentarios entre los usuarios, pues el exdelantero mexicano ha mantenido un perfil discreto desde que se alejó del futbol profesional. Incluso, su hermano Jonathan aprovechó la ocasión para bromear con Gio y trolearlo por su aspecto actual.

¿Qué pasó con Giovani dos Santos? Así reapareció junto a sus hermanos

La fotografía de Giovani dos Santos junto a Jonathan y Éder despertó la curiosidad de los aficionados que recuerdan al exjugador como una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Los tres hermanos compartieron una jornada de pádel, pero la imagen terminó convirtiéndose en tema de conversación por la reaparición de Giovani, quien prácticamente ha desaparecido de los reflectores deportivos en los últimos años.

Las bromas de Jonathan también formaron parte de la publicación, generando reacciones entre los seguidores que recordaron los mejores momentos de Gio con la Selección Mexicana y los clubes en los que militó.

¿Cuándo se retiró Giovani dos Santos del futbol?

Aunque no ha anunciado formalmente su retiro, Giovani dos Santos permanece alejado del futbol profesional desde 2021, cuando disputó sus últimos encuentros con el Club América.

El atacante tuvo una trayectoria que incluyó equipos importantes como el FC Barcelona, Tottenham, Mallorca, Villarreal y LA Galaxy, además de su participación con la Selección Mexicana.

Con el Tricolor consiguió importantes logros, entre ellos el campeonato de la Copa Oro y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde fue una de las figuras del equipo mexicano.

Desde su salida del América, el exfutbolista ha mantenido un perfil bajo y ha enfocado sus actividades en proyectos fuera de las canchas.

¿A qué se dedica Giovani dos Santos actualmente?

Lejos del futbol profesional, Giovani dos Santos también ha sido relacionado con actividades empresariales, particularmente en la industria petrolera.

Entre sus proyectos destaca su participación como socio en una empresa vinculada a Petróleos Mexicanos (Pemex), actividad que ha generado interés por los negocios que el exseleccionado mexicano habría desarrollado después de su etapa como futbolista.

Aunque no suele compartir detalles de su vida privada o empresarial, su reciente aparición junto a Jonathan y Éder volvió a colocarlo en la conversación de los aficionados mexicanos.