Noche agridulce para CR7 en Arabia. Cristiano Ronaldo cada vez está más cerca del millar de anotaciones y tras marcar el gol número 986 en su carrera, sin embargo, el portugués también falló un penal y no pudo evitar la derrota del Al-Nassr a manos del Al-Ahli Saudi.

Así fue el gol 986 de Cristiano Ronaldo

Corría apenas el minuto 12’ del encuentro que todavía permanecía empatado a ceros y la presión alta del Al-Nassr fue la clave para que Cristiano Ronaldo sumara un gol más a su cuenta.

Su compatriota portugués, Samu Costa, robó el balón en la salida rival y el rebote le quedó a ‘CR7’ en los linderos del área para que de primera intensión y como en sus mejores tiempos, Cristiano la mandara al fondo de las redes.

CR7 sufre con los penales

Lo que durante muchos años de su carrera fue su especialidad, hoy parece que cada día le cuesta más y Cristiano Ronaldo volvió a fallar desde los once pasos.

Apenas unos minutos después de su gol, al 17’, Al-Nassr tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja en el marcador y el encargado de cobrar la pena máxima fue el ‘7’. Sin embargo, Cristiano cruzó demasiado su disparo y lo estrelló en la base del poste.

Este es el segundo penal al hilo que falla Cristian Ronaldo, quien ha errado en dos de los últimos tres con el Al-Nassr.

Al-Nassr se aleja del liderato

Esta derrota le costó caro al equipo de Cristiano Ronaldo, quien al no sumar puntos se aleja de la cima de la tabla.

Tras 12 jornadas disputadas Al-Nassr se encuentra en la tercera posición de la tabla con 28 unidades, empatado con el Al-Qadisiya de Julián Quiñones que es segundo lugar por la diferencia de goles. Al-Hilal es líder con 30 puntos y un partido pendiente, por lo que podría aumenta la ventaja respecto a sus perseguidores.