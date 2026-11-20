Pumas está en la 'cuerda floja' del Apertura 2026. Al llegar a la Jornada 17, Universidad Nacional no se encuentra dentro de los lugares de Liguilla. Ante esto, las dudas sobre la continuidad del proyecto aparecen. Sin embargo, César 'Chino' Huerta respaldó a Esteban Solari, director técnico del equipo.

En el Clausura 2026, Pumas fue líder general, fue la mejor ofensiva y llegó hasta la Final con Efraín Juárez. Ahora, ya con Solari en el banquillo, de cara a la última jornada del Apertura 2026, los Felinos ni siquiera dependen de ellos mismos para clasificarse a la Fase Final de la Liga MX.

Ante esto, los señalamientos se van directamente al estratega. Sin embargo, 'Chino' Huerta fue claro al decir que la culpa no solo es del director técnico argentino. Incluso, el extremo habló de manera contundente y dijo que ellos mismos han fallado dentro del terreno de juego, algo que los tiene en la posición en la que están.

Chino Huerta defendió a Esteban Solari MEXSPORT

“Nosotros estamos a muerte con el Tano. Al principio nos costó los conceptos de presión, algo más táctico, hemos ido partido a partido mejorando eso y se ha notado. Todo puede pasar, tenemos un gran partido mañana, tenemos la esperanza”.

“Nosotros como jugadores tenemos que ser muy autocríticos y tomar la responsabilidad. El Tano nos da las herramientas para afrontar el partido y ya después nosotros. Tuvimos creo cinco penales en contra y eso no es culpa del Tano”, dijo el jugador.

Dentro de esos errores que apuntó 'Chino' hay siete penales en contra, de los cuales cinco son de sus centrales Nathan Silva y Rubén Duarte. Incluso, ha habido tres partidos en los que Universidad Nacional tiene dos penaltis en el mismo encuentro. Esto, de acuerdo con Huerta, no es culpa del entrenador, sino de los jugadores.

Nathan Silva y Rubén Duarte MEXSPORT

¿Qué necesita Pumas para calificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Pumas llegará a la Jornada 17 fuera de puestos de Liguilla, jugará contra Rayados en la última fecha, como local en Ciudad Universitaria y pendiente de algunos resultados para poder jugar la Fase Final del Apertura 2026.

De entrada, a los Felinos les conviene que Xolos no venza al Atlante en la Jornada 17. Si Tijuana gana, el panorama se complica, pues solamente aspirarían a quedar en octavo lugar y tendrían que esperar a que León pierda ante Santos y Pachuca también caiga ante Toluca. Si se dan estas combinaciones, aún tienen una tarea difícil.

Por la diferencia de goles, Pumas estaría obligado a ganarle por tres goles a Rayados. Si pasa esto, Universidad Nacional queda con diferencia de goles de +1 y superaría a Monterrey, por lo que se clasificarían a Cuartos de Final del AP26 como octavo lugar.