¿Dallas Cowboys en el Super Bowl LXI? La teoría que predice al campeón

Los Dallas Cowboys arrancaron la temporada 2026 con un tropiezo preocupante, cayeron 28-20 ante los New York Giants, en un partido en el que el equipo local se mostró más físico y controló el juego terrestre.

El entrenador Brian Schottenheimer reconoció que “no es nuestro estándar” y que recibieron una humillación, dejando claro que el conjunto de Texas aún está lejos de las expectativas de Super Bowl que se generaron en la pretemporada.

Sin embargo, en medio de las críticas y el inicio irregular, circula una teoría que coloca a los Cowboys como posibles campeones del Super Bowl LXI.

Dak Prescott tiene que ser clave en este temporada con Dallas REUTERS

La teoría de la imagen promocional de la NFL

La teoría se centra en las gráficas que la liga publica al inicio de cada temporada, en las que aparece un jugador representativo de cada uno de los 32 equipos avanzando hacia el Trofeo Vince Lombardi y el estadio sede del Super Bowl.

El detalle clave, según quienes la defienden, es la proximidad de los jugadores al trofeo: los dos más cercanos serían los que terminarían enfrentándose en el partido decisivo.

Esto ocurrió de forma exacta la temporada pasada. En septiembre de 2025, la NFL compartió una imagen con 32 estrellas caminando hacia el Levi’s Stadium y los dos jugadores más próximos al trofeo eran Sam Darnold, de los Seattle Seahawks, y Drake Maye, de los New England Patriots.

Meses después, ambos equipos se midieron en el Super Bowl, y Seattle se coronó campeón. La coincidencia alimentó todo tipo de teorías sobre un supuesto “guión” de la liga.

Este año la historia se repitió. El 9 de septiembre de 2026, la NFL publicó una gráfica similar y en ella, los dos quarterbacks más cercanos al trofeo son Dak Prescott, de los Dallas Cowboys, y Trevor Lawrence, de los Jacksonville Jaguars. Prescott aparece por delante de casi todos los jugadores, solo superado o igualado en proximidad por Lawrence.

Para los seguidores de la teoría, la conclusión es clara: el Super Bowl LXI, que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, enfrentará a Cowboys y Jaguars. Algunos analistas, como Pete Prisco de CBS Sports, ya habían predicho ese mismo emparejamiento antes de que se conociera la imagen, lo que añade aún más combustible a la especulación.

Aunque la liga niega cualquier predicción intencional, el patrón de la temporada anterior ha hecho que muchos aficionados tomen la gráfica como una señal de que Dallas podría romper su larga sequía de títulos.