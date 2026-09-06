Toluca vs Monterrey, por una histórica Leagues Cup; América vs León, por orgullo 

La balanza histórica de ganadores de la Leagues Cup se pondrá tres de la Major League Soccer (MLS) por uno de la Liga MX. El honor de ser el primer club mexicano en hacerse del trofeo lo pelearán el Toluca y el Monterrey desde Houston, Texas.

Los Diablos Rojos cumplieron con la expectativa. Hilan esta final de Leagues Cup al buen manejo de equipo del técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed. Los Diablos Rojos se ostentan actuales campeones de la Concacaf Champions Cup y en el Apertura 2026 marchan sublíderes, con sólo una derrota (13 puntos).

Es un paso para alcanzar un quinto título internacional y hacerlo lucir en las vitrinas del Infierno Escarlata tras la conquista de tres torneos de Concacaf (1968, 2003 y 2026) y del Campeones Cup 2025.

Por el otro bando se encuentra el Monterrey. Bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, los regios ya toman forma de un equipo competitivo. Dan señales de recobrar el prestigio internacional que les han dado los cinco títulos de Concacaf (2011, 2012, 2013, 2019 y 2021) y una Recopa Concacaf.

Los dirigidos por Almeyda por ahora dejan atrás el irregular paso en la Liga MX como noveno lugar (9 puntos), con tres derrotas, un par fuera de casa, y buscarán repetir la intensidad con la que forzaron los penaltis frente al América, en las semifinales.

Sobre bajas en el Toluca, el uruguayo Bruno Méndez cumplirá una suspensión, el goleador Paulinho y el extremo izquierdo Jesús Gallardo se lesionaron.

Además de la presente edición de Leagues Cup, el mejor resultado del Toluca fue llegar a los cuartos de final del año anterior (eliminados por Orlando City en tanda de penales tras empatar sin goles).

Los Rayados del Monterrey levantaron su historial en Leagues Cup. En el 2023 se quedaron en las semifinales, pero en las siguientes dos no pasaron de la fase de grupos.

Ahora, la contienda por ser campeón de Leagues Cup involucra un pase directo a la Concacaf Champions Cup del 2027.

La última vez de un Toluca vs Monterrey

Cabe destacar que la última vez que mexiquenses y regiomontanos se encontraron fue en la serie semifinal del Apertura 2025.

La ida se la llevó el Monterrey, por 1-0, con tanto de Germán Berterame (actual jugador del Inter de Miami). En ese torneo, los Rayados eran dirigidos por Domenec Torrent.

La vuelta del 6 de diciembre la ganaron los Diablos Rojos, por 3-2. Aunque el global 3-3 se empató, los escarlatas terminaron con mejor posición en la tabla; Andrés Pereira, Paulinho y Helinho, los anotadores escarlatas, mientras que Sergio Ramos y Robert de la Rosa por la Pandilla.

Los campeones de Leagues Cup; dominio MLS

19 de agosto 2023: Con el actual formato largo de competencia, el primer campeón fue el Inter de Miami con Lionel Messi. El trofeo lo disputó con el Nashville SC, pero lo dejó escapar tras un empate 1-1. En la tanda de penales, las Garzas salieron dramáticamente victoriosas por 10-9.

25 de agosto 2024: El Columbus Crew se proclamó como el segundo equipo campeón de la Leagues Cup al vencer 3-1 a Los Ángeles FC, en Ohio.

31 de agosto 2025: La camiseta verde del Seattle Sounders hizo contraste con las pasadas indumentarias rosa del Inter Miami y amarilla del Columbus. Tomó la corona tras derrotar 3-0 justamente al equipo de las Garzas con todo y Messi de titular, en el Lumen Field.

Cabe señalar que ya hubo una edición de Leagues Cup con un formato corto. Se la llevó el León, en el 2021, bajo el mando del DT Ariel Holanal. Se impuso 3-2 sobre Seattle Sounders; por el equipo mexicano marcó doblete Ángel Mena y un gol Emmanuel Gigliotti.

Águilas y León, teloneros por el tercer lugar

América, la decepción al contar con las mejores expectativas para alcanzar la final, se verá con el León en el duelo del tercer lugar.

Las Águilas, con el técnico Guillermo Almada, están dolidas, Saldrán con cuadro alterno tras la polémica arbitral que las perjudicó frente a los Rayados, en Los Ángeles, California, y que derivó el alargar el duelo a tanda de penaltis 2-2 (4-5), en la que Alan cervantes fue el villano al fallar su disparo.

El hecho de que América no compita por el título empujó al capítulo final de la Leagues Cup al Shell Energy Stadium, recinto texano con menor capacidad que el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

Por su parte, La Fiera con el DT Javier Gandolfi están a la caza de la reivindicación tras una intensa eliminatoria con el Toluca (2-0). Para hacerle frente al América, los esmeraldas no contarán con el defensor colombiano Jhohan Romaña, por suspensión.

En este caso, el único premio deportivo es un pase directo a la Concachampions, al que solamente le sirve al León; América ya tiene su lugar asegurado.

¿Dónde ver la final de Leagues Cup?

Juego por el tercer lugar

León vs. América

16:00 horas (Centro de México)

Shell Energy Stadium, Houston, Texas

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Final de Leagues Cup 2026

Toluca vs. Rayados

19:15 horas (Centro de México)

Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Apple TV | Imagen TV | TUDN