Arbitraje frustra empate entre Atlas y Atlante en noche de polémica, golazo y penales

Ante la polémica arbitral por parte de Iván Antonio López, Atlas y Atlante sufrieron de penales no marcados en una noche marcada por el vuelo de Camilo Vargas y un golazo en los primeros minutos que derivaron en el 1-1 entre Rojinegros y Azulgranas durante la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga MX.

El compromiso en el Coloso de la Calzada Independencia arrancó con el conjunto local yendo al frente en busca de las mejores ocasiones de peligro, ya que un triunfo les permitiría derribar a Chivas en la tabla de posiciones y dormir como sublíderes del Apertura 2026.

Atlas 1-0 Atlante

Al minuto 7 de tiempo corrido cuando Luís Esteves aprovechó un balón que quedó a la deriva en los linderos del área para recuperarlo de frente a su portería, dar un giro de 180 grados y aprovechar el tiempo y espacio para conectar un balón que se coló al ángulo superior izquierdo de Óscar Jiménez, generando que el vuelo de Oscar Jiménez simplemente hiciera más espectacular el tanto convertido por los Rojinegros.

Camilo Vargas detiene penal y Atlante es perjudicado

El club tapatío mantuvo su hegemonía en el partido, sin embargo, una mano dentro del área por parte de Manuel Capasso le brindó la posibilidad a Jhojan Julio de igualar el compromiso… hasta que Camilo Vargas adivinó la trayectoria del balón, detuvo el intento y llegó a 20 penales atajados en Liga MX, quedando a solamente 4 de la marca histórica dentro del futbol mexicano, misma que pertenece a Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona.

Atlas 1-1 Atlante

Para el inicio de la segunda mitad, los Potros de Hierro modificaron rápidamente y Miguel Herrera envió a la cancha a Martín Fernández, mientras que al 48’, Martín Sarrafiore mandó al fondo de la portería una gran jugada articulada por Jhojan Julio, igualando desde la cancha del Estadio Jalisco.

La gran polémica en el compromiso se presentó en el minuto 52, cuando el árbitro Iván Antonio López había concedido un penal en favor de los visitantes luego de una patada a la altura de la rodilla propinada por Manuel Capasso a Jhojan Julio, solo que la intervención del VAR confundió al central, mostrándole otra parte de la jugada que terminó por anular incorrectamente la pena máxima en favor de los de Miguel Herrera.

Finalmente, a pesar de las modificaciones enviadas por ambos estrategas y el apoyo de La Fiel hacia el conjunto local, ninguno de los dos equipos logró imponer sus condiciones sobre el arco rival y sellaron la igualdad en el Coloso de la Calzada Independencia; Atlas también sufrió de un penal no sancionado en el 90+5'.

El empate obtenido en el Estadio Jalisco termina beneficiando en mayor medida al Atlas, quienes con 13 puntos duermen en el 5º sitio de la tabla de posiciones, mientras que Atlante es 14º con únicamente 7 unidades que poco a poco los aleja de los sitios que dan acceso a la Liguilla.

Atlas recibe al Atlante en la cancha del Estadio Jalisco durante la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga MX. Mexsport

Para la Jornada 8, Atlante recibirá a Pachuca desde la cancha del Estadio Banorte, mientras que Atlas se hará presente en el Infierno frente a unos Diablos Rojos del Toluca que regresarán a la actividad en la Liga MX luego de haber disputado la Final de la Leagues Cup 2026.

BFG