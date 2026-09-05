Cerca del final, Inter Miami deja escapar la victoria ante el Atlanta United del Tata Martino

Breel Embolo, futbolsita suizo, rescató el empate 2-2 para el Atlanta United de Gerardo “Tata” Martino en su visita al Inter Miami de Lionel Messi.

El encuentro, además, comenzó dos horas después de lo previsto debido a que antes del silbatazo inicial se activó el protocolo por tormenta eléctrica en el NU Stadium. Tras la espera, ambos equipos disputaron un partido que tuvo su desenlace en los últimos minutos con la anotación del delantero suizo.

A pase de Lionel Messi, Casemiro encontró el primer gol del Inter Miami. REUTERS

Embolo aparece en los últimos minutos

En su visita a Miami, Atlanta United tuvo la primera aparición de Embolo, quien recientemente se incorporó al trabajo encabezado por Martino. El delantero terminó como protagonista del encuentro al convertir el penal que permitió al conjunto visitante llevarse un punto.

Al minuto 87, Atlanta tuvo una oportunidad desde los once pasos y Embolo tomó el balón para ejecutar el cobro. Dayne St Clair adivinó la dirección del disparo, pero el remate del suizo fue colocado hacia una esquina, lejos del alcance del arquero del Inter Miami.

El empate llegó después de que St Clair ya había detenido un penal a Miguel Almirón. El paraguayo también había elegido un lado para su disparo, pero el arquero acertó la dirección y consiguió evitar el gol. En el cobro de Embolo, la colocación hizo la diferencia.

Inter Miami tomó dos veces la ventaja

El conjunto de Miami llegó a la segunda parte con ventaja de 2-1. El primer gol fue obra de Casemiro, quien apareció en el área para rematar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Lionel Messi y poner al Inter Miami al frente.

Atlanta respondió después de un error de Casemiro. El brasileño intentó cortar un centro, pero su desvío tomó dirección hacia su propia portería. St Clair alcanzó a detener el balón y evitó el autogol, aunque el rebote quedó para Almirón, quien aprovechó la segunda oportunidad para marcar el empate.

Luis Suárez volvió a adelantar al Inter Miami tras recibir un pase de Telasco Segovia. El uruguayo controló el balón, condujo hacia el área y venció al arquero Lucas Hoyos para colocar el 2-1 que parecía encaminar al equipo local hacia la victoria.

Sin embargo, Atlanta encontró el empate cuando el encuentro se acercaba al final. El penal convertido por Embolo cambió nuevamente el marcador y permitió al equipo de Martino regresar a casa con un punto.

Inter Miami mantiene el segundo lugar

El empate dejó al Inter Miami como sublíder de la Conferencia Este, a 10 puntos del Nashville SC, que ocupa el primer lugar. El conjunto de Miami conserva además una ventaja de cinco unidades sobre Chicago Fire, tercero de la clasificación y con un partido pendiente.

Atlanta United permanece en la parte baja de la conferencia con 22 puntos después de 23 fechas. El equipo dirigido por el Tata Martino tiene solamente un punto de ventaja sobre CF Montréal, que ocupa el último lugar.