Chucky Lozano asiste y LA Galaxy vence 2-1 al New England Revolution

Hirving “Chucky” Lozano fue titular y dio una asistencia en la victoria 2-1 del LA Galaxy sobre el New England Revolution, en un partido que el cuadro angelino resolvió durante la primera mitad. El mexicano disputó 83 minutos y participó en la jugada que terminó con el segundo gol de su equipo.

El Galaxy tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y encontró la ventaja al 11’. Marco Reus fue el encargado de abrir el marcador desde el punto penal, con un cobro al centro y sin demasiada potencia que engañó al arquero estadounidense Matt Turner.

Lozano participa en el segundo gol

Con la ventaja a su favor, LA Galaxy volvió a encontrar el camino al gol antes del descanso. Al minuto 33, Lozano recibió la pelota dentro del área y la dejó para Robert Taylor, quien controló y disparó para vencer a Turner y ampliar la diferencia a 2-0.

La asistencia permitió al mexicano convertirse en uno de los protagonistas de la victoria. Lozano acumuló una titularidad más con el conjunto de Los Ángeles y permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 83, cuando fue sustituido.

El New England Revolution tuvo una oportunidad para acercarse en el marcador durante el tiempo agregado. Carles Gil cobró un penal hacia la izquierda y venció al arquero James Marcinkowski para colocar el 2-1 cuando ya se disputaba el último minuto de la compensación.

Sin embargo, el descuento llegó demasiado tarde para que el conjunto visitante pudiera buscar el empate. El tiempo restante no permitió una nueva reacción y el Galaxy se quedó con los tres puntos.

Galaxy suma tres puntos en casa

Con la victoria, LA Galaxy llegó a 29 puntos y se colocó en el decimocuarto lugar de la Conferencia Oeste, dos unidades por encima de Seattle Sounders, que tiene dos partidos pendientes.

Después del encuentro, Lozano destacó la importancia de conseguir puntos como local durante la parte final del campeonato. El mexicano señaló que el objetivo era aprovechar los partidos en casa para sumar las unidades posibles y consideró los tres puntos como importantes para el equipo.

El New England Revolution, pese a la derrota, permanece en el cuarto lugar de la Conferencia Este con 37 puntos después de 23 partidos.

LA Galaxy volverá a la actividad el próximo 9 de septiembre, cuando visite al Vancouver Whitecaps. Ese mismo día, New England Revolution jugará como visitante frente al New York City.